السعودية والإمارات بالمقدمة.. صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو دول الخليج

توقع صندوق النقد الدولي، تعافي معظم اقتصادات منطقة الخليج هذا العام بوتيرة أسرع مما كانت تشير إليه التقديرات في السابق.

ورفع صندوق النقد توقعاته للنمو العالمي في 2021 إلى 6% من 5.5% قبل أقل من 3 أشهر.

نمو أكبر للسعودية

وقال الصندوق في أحدث تقاريره لآفاق الاقتصاد العالمي، الذي صدر هذا الأسبوع، حسب رويترز، إنه يتوقع نمو اقتصاد السعودية، وهو الأكبر في المنطقة، 2.9% هذا العام، ارتفاعا من 2.6% كان يتوقعها في يناير/كانون الثاني الماضي.

وانكمش اقتصاد السعودية 4.1% العام الماضي بفعل صدمتي جائحة "كوفيد-19"، وانخفاض أسعار النفط.

قفزة لنمو الإمارات

وبالنسبة للإمارات، قال صندوق النقد، إن ثاني أكبر اقتصاد في الخليج سيشهد نموا 3.1% هذا العام، لينتعش من انكماش 5.9% في 2020. وكان قد توقع في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي تراجعا 6.6% في 2020، ونموا 1.3% هذا العام.

وشهدت سلطنة عُمان أكبر تعديل إيجابي بين دول الخليج، من توقعات بانكماش 0.5% هذا العام إلى توقع لنمو 1.8%.

وصارت التوقعات لنمو اقتصاد البحرين 3.3% هذا العام مقابل توقع في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لنمو 2.3%.

نفس التوقعات لقطر والكويت



ولم يطرأ تغير كبير على التوقعات للكويت وقطر، إذ يُتوقع أن تسجل الكويت نموا 0.7% هذا العام ارتفاعا من تقدير أكتوبر/تشرين الأول لنمو 0.6%.

وتشير التوقعات إلى أن اقتصاد قطر سينمو 2.4%، وهو ما يقل قليلا عن التقدير السابق بنمو 2.5%.

كان صندوق النقد الدولي قال أمس الثلاثاء، إن إنفاقا عاما غير مسبوق لمكافحة جائحة "كوفيد-19"، خاصة في الولايات المتحدة، سيدفع النمو العالمي إلى 6% هذا العام، وهي أسرع وتيرة منذ 1976.