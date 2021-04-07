تونس.. إجراءات جديدة للحد من انتشار فيروس كورونا

كشفت السلطات التونسية، الأربعاء، عن إجراءات جديدة، لمواجهة انتشار مرض "كوفيد-19", الذي يسببه فيروس كورونا المستجد.
وأعلنت حسناء بن سليمان المتحدثة الرسمية باسم الحكومة التونسية، عن التخفيض في ساعات حظر التجوال بداية من السابعة مساء بالتوقيت المحلي إلى الساعة الخامسة صباحا ابتداء من يوم 9 أبريل وحتى 30 أبريل.
وأكدت أن التشديد على تطبيق وسائل الحماية الفردية، والإجراءات الوقائية، واعتماد الصرامة التامة في مراقبتها من قبل السلطات وفرق المراقبة، مشيرة إلى أن الحكومة قررت غلق الأسواق الأسبوعية ومنع التجمعات والتظاهرات العامة والخاصة من أجل الحد من انتشار وباء كورونا.
ودعت إلى عزل المناطق التي تصنف ذات انتشار خطير وتعيش انتشارا مكثفا للفيروس لتطويقه، مشددة على إجبارية الحجر الذاتي للوافدين من الخارج بخمسة أيام، وتطبيق توقيت شهر رمضان بالنسبة للإدارات العمومية بداية من يوم 12 أبريل/نيسان.
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