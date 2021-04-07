سجلت تركيا، الأربعاء، ارتفاعا قياسيا في الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، هو أعلى مستوى للإصابات منذ بدء الجائحة.
وأظهرت بيانات وزارة الصحة التركية، الأربعاء، أنها سجلت 54740 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعلن الأسبوع الماضي تشديد الإجراءات مجددا بما في ذلك العودة للعزل العام بكل أنحاء البلاد خلال عطلات نهاية الأسبوع طوال شهر رمضان المتوقع أن يبدأ في 13 أبريل/ نيسان.
وبلغت أحدث محصلة يومية للوفيات 276 حالة وفاة خلال 24 ساعة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 32943.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كورونا في تركيا.. ارتفاع قياسي بالإصابات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع العين وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.