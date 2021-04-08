موجز "دوت الخليج الإخبارية" الاقتصادي.. قفزة المليارديرات ومفاجأة "العشرين" للفقراء

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رغم تداعيات جائحة كورونا وما صاحبها من آثار ثقيلة على الاقتصادات، خرج مليارديرات العالم من الوباء بجيوب أكثر انتفاخا.

اتفقت مجموعة العشرين، على زيادة احتياطيات صندوق النقد الدولي بـ650 مليار دولار وتمديد تجميد مدفوعات خدمة الدين للدول النامية.

"نسبة الفائدة، وقناة إسطنبول".. أحدث المعارك الوهمية التي يخوضها الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لصرف أنظار شعبه عن فشله الاقتصادي.

تلقت البورصة السعودية " تداول" عروضا من 10 شركات لأدوار استشارية بطرحها العام الأولي المنتظر خلال العام الجاري.

بعد المنظومة العسكرية المستقلة يستكمل "حزب الله" بناء اقتصاده الموازي عبر مؤسسات تجارية وغذائية ومالية وطبية منفصلة تماماً عن الدولة.



أيد جيف بيزوس، الرئيس التنفيذي لشركة أمازون أكبر شركة للبيع بالتجزئة في العالم، زيادة الضرائب على الشركات الأمريكية العملاقة.

تمكنت شركة "إيني" الإيطالية من الفوز بمشاريع طاقوية جديدة بالجزائر، عززت بها مكانتها كـ"شريك نفطي تاريخي" للجزائر.

مع اقتراب النساء من السيطرة الكاملة على مفاصل اقتصادات العالم، تبدو سياستهن الجديدة مفيدة بشكل خاص لعدد من فئات المجتمع.

ارتفعت أسعار الذهب في مصر، مساء الأربعاء 7 أبريل 2021، مقارنة بمنتصف التعاملات، لتخالف الانخفاض العالمي للمعدن الأصفر.

توقع صندوق النقد الدولي، تعافي معظم اقتصادات منطقة الخليج هذا العام بوتيرة أسرع مما كانت تشير إليه التقديرات في السابق.

قال صندوق الثروة السيادي بالنرويج، الأربعاء، إنه قام بأول استثمار مباشر في مشروع للطاقة المتجددة، وهي فئة أصول جديدة للصندوق.

أغلق عدد من مسلحي مليشيات الغرب الليبي بالقوة مداخل ومخارج مجمع مليته الصناعي.

اتفقت الإمارات وأوزبكستان خلال الدورة الرابعة للجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين على برنامج تعاون اقتصادي متعدد المحاور.

استحوذت الصين على واحد من أكبر المشاريع الاستثمارية في الجزائر في مجال المناجم بقيمة وصلت إلى ملياري دولار.

