جنوب السودان ينشر قواته على "طرق الموت"

أعلن جيش جنوب السودان، الخميس، نشر قوة عسكرية على امتداد الطريق الرابط بين جوبا ومناطق نمولي وياي وكايا، لحماية المدنيين.
وتعد هذه الخطوة محاولة للحد من الهجمات المسلحة التي تستهدف المسافرين من المدنيين وسائقي الشاحنات التجارية من الأجانب.
وقال جونسون جمعة اوكوت، رئيس أركان الجيش بجنوب السودان، في تصريحات للصحفيين، إن الجيش "سيتولى مسئولية تأمين وحماية الطرق الرئيسية بالبلاد".
وتابع: "سنقوم بنشر قواتنا على امتداد الطريق الذي يربط جوبا بالمناطق الخارجية "خارج العاصمة"، وتأمين الشاحنات الناقلة للبضائع عبر مرافقتها من الحدود حتى وصولها للعاصمة، وضمان عودتها الآمنة أيضا".
وأضاف "القوة التي سيتم نشرها على امتداد الطرق، تتولى الدفاع عن نفسها وحماية المدنيين".
وفي الأسبوعين الماضيين، قتل حوالي 70 شخص بينهم 8 من سائقي الجرارات الأوغندية، على الطرق السريعة خارج جوبا؛ ما دفع سائقي الشاحنات من الأجانب لرفض دخول البلاد ومطالبة الحكومة بتوفير الحماية وتأمين الطرق الرئيسية.
وأعربت الغرفة التجارية بجنوب السودان عن تخوفها من أن يؤدي امتناع سائقي الشاحنات المحملة بالبضائع والمواد الاستهلاكية، عن دخول جنوب السودان، إلى ارتفاع أسعار المواد الأساسية وربما جفاف الأسواق في جوبا وبقية الولايات التي تستورد احتياجاتها من كينيا وأوغندا.
وأبدت السلطات الحكومية بجنوب السودان انزعاجا كبيرا من الهجمات التي نسبتها لمتمردي جبهة "الخلاص" التي يقودها الجنرال توماس سريلو، وتتواجد في العديد من المناطق في إقليم الاستوائية جنوبي البلاد.
من جهتها، نفت جبهة الخلاص المتمردة مسؤوليتها عن الهجمات الأخيرة في إقليم الاستوائية وعلى الطرق السريعة، واعتبرت هذه الهجمات "غير مبررة".
وتأتي هذه التطورات في وقت تتصاعد فيه الأصوات المطالبة بضرورة حسم الانفلات الأمني، خوفا من تداعياته السلبية على تنفيذ بنود اتفاق السلام الموقع بين الحكومة والمعارضة المسلحة قبل أشهر.
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