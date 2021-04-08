قناة السويس تتحصن بـ"مهاب مميش".. أكبر كراكة في الشرق الأوسط

تستقبل هيئة قناة السويس الكراكة مهاب مميش، غدا الجمعة، والتي تمثل أضخم كراكة من نوعها في الشرق الأوسط.

وقالت مصادر مطلعة لـ"دوت الخليج الإخبارية" إن الكراكة التي تم تدشينها ترسانة IHC الهولندية ستصل إلى منطقة البحيرات المرة بالإسماعيلية، حتى تبدأ استلام مهامها الجديدة ضمن أسطول قناة السويس.



والكراكات هي معدات حفر متطورة تستخدمها قناة السويس في تطهير المجرى الملاحي من رواسب الرمال والطين، وتسهم في توسعة وتعميق القناة.

وشهدت الأيام الأخيرة اعتماد قناة السويس على الكراكة مشهور في عملية إنقاذ وإعادة تعويم سفينة الحاويات العملاقة "إيفر جيفن" بعد أن جنحت في المجرى الملاحي يوم 23 مارس/ أذار الماضي، وتسببت في إغلاق لمدة 6 أيام متتالية.

وتتمتع الكراكة مهاب مميش بمواصفات فنية قوية، إذ يبلغ الطول الكلي للكراكة 147.4 متر وعرضها 23 مترا بعمق 7.7 متر وغاطس 5.5 متر وإنتاجية 3600 متر مكعب من الرمال في الساعة على طول 4 كم.

ويصل أقصى عمق حفر للكراكة 35 متراً، وهى مزودة بأحدث أنظمة التحكم والسلامة والأمان طبقاً لأحدث معايير هيئات الإشراف الدولية.

وقال رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، إن الكراكة مهاب مميش تعد أحد القطع البحرية التي تدعم بها القناة أسطولها من أجل تعزيز قدراتها لإجراء تطوير مستمر بالمجرى الملاحي.

وأوضح ربيع أن أسطول الكراكات يعد الركيزة الأساسية التي تعتمد عليها استراتيجية تطوير المجرى الملاحي للقناة، والضمانة المثلى للحفاظ على عمق القناة البالغ ٢٤ مترا والذي يسمح بعبور السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة رغم عوامل الإطماء وذلك من خلال أعمال الصيانة الدورية.

وأكد ربيع اتساع نطاق عمل أسطول الكراكات التابعة لقناة السويس خلال الآونة الأخيرة ليمتد للمشاركة في أعمال تطوير الموانيء المصرية وتطهير البحيرات.

وتعمل شركة IHC الهولندية على تدشين كراكة أخرى لصالح قناة السويس تدعى "حسين طنطاوي" وهي تطابق المواصفات الفنية للكراكة مهاب مميش، ويبلغ إجمالي تكلفة الكراكتين حوالي 300 مليون يورو.