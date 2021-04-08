رحلة عبر الزمن.. "العلا" السعودية أكبر متحف حي في العالم

تسعى السعودية إلى إبهار العالم في المستقبل القريب عبر إطلاق أكبر متحف حي في العالم بمنطقة "العلا" التاريخية الواعدة.

وبالأمس، أطلق الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمحافظة العُلا، الرؤية التصميمية لمخطط "رحلة عبر الزمن"، بهدف إحياء وتأهيل المنطقة الأثرية الرئيسة في العُلا.

وتقول وسائل إعلام سعودية إن المخطط سيحول العلا إلى أكبر متحف حي في العالم.

محطة رئيسية

ويُعد المشروع محطة رئيسية ضمن برنامج تطوير العُلا وتحويلها إلى وجهة عالمية رائدة للفنون والتراث والثقافة والطبيعة، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

ومخطط "رحلة عبر الزمن"، يتكون من 3 مراحل رئيسية، ومن المقرر أن تكتمل أولى مراحله بنهاية عام 2023.





ويعدّ المخطط جُزءًا من برنامج تطويري شامل للعُلا تشرف عليه الهيئة الملكية لمحافظة العُلا.

وتهدف استراتيجية التطوير عند اكتمالها في عام 2035 إلى توفير 38 ألف فرصة عمل جديدة، بالإضافة إلى المساهمة بمبلغ 120 مليار ريال في الناتج المحلّي الإجمالي للمملكة.

خارطة تاريخية مميزة

ويُقدم مخطط "رحلة عبر الزمن" خارطة تاريخية مميزة لحضارات استوطنت واحات العُلا المتنوعة على مدار أكثر من 7000 عام من التاريخ البشري.





ويستثمر المخطط الغنى التراثي والثقافي والثراء الطبيعي والجيولوجي للمنطقة، عبر مشاركة مجتمعها المميز في مسيرة التطوير لحفظ إرث العلا.

5 مراكز و15 مرفقا ثقافيا

ومن خلال هذا المخطط المستوحى من طبيعة العُلا وتراثها، سيتم إنشاء 5 مراكز تمتد على طول 20 كيلو مترًا من قلب العُلا، في محطات ملهمة وأساسية عبر مسار "رحلة عبر الزمن".

وتبدأ هذه المراكز من مركز البلدة القديمة جنوباً، مروراً بمركز واحة دادان، وواحة جبل عكمة، والواحة النبطية، وصولا لمدينة الحجر الأثرية شمالا.





وتعدّ كل من هذه المراكز معلما ثقافيا بحد ذاتها، وتعكس بشكل فريد الطبيعة والتضاريس التي تنفرد بها هذه المنطقة الجغرافية.

وضمن هذه المراكز، سيتم إنشاء 15 مرفقا ثقافيا جديدا، بما في ذلك المتاحف والمعارض ومعالم الجذب السياحي، لتكون معالم رئيسية لكل مركز.





كما سيتم إضافة أكثر من 5000 غرفة للإقامة والمعيشة، وسيقدّم كل مركز مزيجا خاصا به من خيارات المعيشة والضيافة التي تمنح خيارات متعددة من الفنادق ومنتجعات السياحة البيئية إلى النزل الفاخرة ومزارع الوادي المنحوتة في صخور الجبال.

معهد الممالك

ويعد "معهد الممالك" أحد أبرز مشاريع مخطط "رحلة عبر الزمن"، وهو مركز عالمي لدراسات الحضارات التي سكنت شمال غرب شبه الجزيرة العربية على مدار أكثر من 7000 عام من التاريخ البشري.





ويشمل ذلك الممالك العربية القديمة دادان ولحيان والأنباط في مدينة الحجر الأثرية، وهو أحد المواقع المدرجة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي.

تجارب سياحية فريدة

ويقدم مخطط "رحلة عبر الزمن" تجارب سياحية أصيلة مليئة بتفاصيل التنوع التراثي والطبيعي لسكان العلا وزوارها.





وسيتم ذلك من خلال حلول ومفاهيم مستدامة للتنقل، والتي تهدف إلى تقليل الازدحام في الطرق وخفض مستوى الضوضاء وتوظيف الطاقة الكهربائية والمستدامة بفعالية، وتعزيز شبكة الربط بين المراكز والأحياء والمواقع التراثية والمواقع السياحية، وتقديم تجارب وخيارات تنقل متنوعة وشيقة تحتفي بجمال الطبيعة والتراث في العلا.





وعطفا على مكانة العُلا كمفترق طرق ومركز اتصال لشمال غرب الجزيرة العربية، سيربط قطار العُلا السياحي مطار العُلا الدولي مع المراكز الخمسة.