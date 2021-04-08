اشتية يتهم إسرائيل بمنع مظاهر الانتخابات بالقدس الشرقية

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، الخميس، إن إسرائيل تمنع أي مظاهر للانتخابات الفلسطينية العامة في شرق القدس حتى الآن.

وأضاف اشتية، خلال مؤتمر افتراضي عبر الإنترنت بعنوان "اجتماع أصدقاء فلسطين" نظمه الاتحاد الدولي للنقابات في العالم، "إلى الآن لم تسمح إسرائيل بإنشاء محطات انتخابية داخل مدينة القدس".



وتابع: "لذلك نريد من أصدقاء فلسطين أن يضغطوا ويرسلوا رسائل لها من أجل السماح لأهلنا المقدسيين بالمشاركة في العرس الانتخابي".

واتهم اشتية، إسرائيل بتصعيد "تهويد" مدينة القدس "سواء كان ذلك في التسميات والاستيلاء على الأراضي، وتزوير بيع البيوت، وكل ما يجري في المدينة يحاسب عليها القانون الدولي".

ويأتي ذلك فيما أعلن المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية هشام كحيل، أن اللجنة ستدعو الفصائل الفلسطينية للاجتماع معها الأسبوع المقبل، لبحث ملف إجراء الانتخابات في شرق القدس.

وجدد كحيل للإذاعة الفلسطينية الرسمية، التأكيد على الموقف الفلسطيني بشأن ضرورة إجراء الانتخابات في شرق القدس مع عدم السماح لإسرائيل بعرقلة الانتخابات.

بدوره صرح محمود العالول نائب رئيس حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بأنه "لا يمكن لأي فلسطيني جعل القدس خلف ظهره في الانتخابات الفلسطينية".

وشدد العالول في بيان عقب اجتماعه في مدينة رام الله مع ممثل ألمانيا لدى فلسطين كرستيان كلاجس، على أن هناك "ضرورة وحتمية لمشاركة الفلسطينيين في القدس في الانتخابات ترشحا وانتخابا".

ونقل البيان عن المبعوث كلاجس دعم ألمانيا للعملية الديمقراطية التي تسعى القيادة الفلسطينية لإنجازها بإجراء الانتخابات التشريعية.

وانتهت عصر اليوم الخميس مهلة تلقي طلبات الاعتراض على أسماء القوائم والمرشحين لانتخابات المجلس التشريعي، علما بأن 36 قائمة ترشحت للانتخابات.

ومن المقرر إجراء انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني في 22 من الشهر المقبل لتكون أول انتخابات عامة للفلسطينيين منذ 15 عاما.