توقعات صندوق النقد تنعش بورصات الخليج

أغلقت معظم أسواق الأسهم الرئيسية في الخليج على ارتفاع في جلسة الخميس بعد أن رفع صندوق النقد الدولي توقعاته الاقتصادية للمنطقة.

وأغلق المؤشر السعودي مستقرا بعد بدء تداول بعض الأسهم دون الحق في توزيعات الأرباح.

وأمس الأربعاء، توقع صندوق النقد، أن يتعافى أغلب اقتصادات منطقة الخليج هذا العام بوتيرة أسرع من التقديرات السابقة، مع رفع توقعه للنمو العالمي في 2021 إلى 6% من 5.5% .

وفي دبي، ارتفع مؤشر الأسهم الرئيسي 0.9%، إلى 2583 نقطة، بدعم من زيادة سهم بنك الإمارات دبي الوطني 2.2% بعد أن قال البنك أمس الأربعاء إنه سيبيع حصة مسيطرة في مصرف دبي إلى شركة إرادة كابيتال.

وتقدم سهم إعمار العقارية 1.7% بعد أن قال العضو المنتدب للشركة في تصريحات إنها حققت مبيعات في الربع الأول من العام بلغت 6 مليارات درهم (1.63 مليار دولار) مقارنة مع 2.5 مليار درهم قبل عام.

وارتفع مؤشر أبوظبي 0.4%، إلى 6059 نقطة، مدعوما بصعود سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات، 0.8%.

وفي قطر، زاد المؤشر الرئيسي 0.4%، إلى 10542 نقطة، إذ تقدم سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنوك الخليج، 0.8% قبيل إعلان نتائجه للربع الأول يوم الأحد المقبل.

لكن المؤشر السعودي الرئيسي لم يطرأ عليه تغيير يذكر.. وأغلق عند 10012 نقطة، وصعد سهم البنك السعودي الفرنسي 1.9%.

وهبط سهما شركة الأسمنت السعودية ومصرف الإنماء 3.6%، و1.3% على الترتيب، مع بدء تداولهما دون الحق في توزيعات الأرباح.

وخارج منطقة الخليج، أغلق مؤشر الأسهم القيادية في مصر على زيادة 0.7%، إلى 10303 نقطة، بعدما قفز سهم مستشفى كليوباترا 7.7%.