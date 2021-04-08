ترصد "دوت الخليج الإخبارية" أبرز الأحداث في قطاع السيارات الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة. نفذت الكمية التي طرحتها مجموعة شركات جنرال موتورز للحجز من سيارتها الكهربائية الجديدة من طراز جي.إم.سي هامر إي.في إيدشن1 خلال دقائق. هاجمت شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية تسلا الإجراءات الطويلة للموافقة على إقامة مصنعها الضخم خارج العاصمة الألمانية برلين. دعمت ماركة هيونداي أسطولها من السيارات الـSUV المجهزة من الداخل لـ7 ركاب، بكشفها رسميا عن طراز "ألكازار" الجديد كليا لعام 2021.

يتوفر بالسوق المصرية لعام 2021، مجموعة متميزة من موديلات ماركة فولكسفاجن الألمانية، تطرح منها مجموعة متنوعة من الفئات. من العلامات المميزة في صناعة السيارات، موديلات تحتفظ بقيمتها التاريخية لتدفع الماركات المصنعة لها لإعادة تصنيع نسخ جديدة منها. صحوة هامر تستمر، بإعلان ماركة GMC الراعية لها عن طرح نسخة SUV كهربائية تطرح إلى جانب الشاحنة الكهربائية المرتقبة. يتوفر بسوق السيارات خلال عام 2021، مجموعة استثنائية من الموديلات التابعة لفئة SUV كروس أوفر المدمجة من مختلف الماركات البارزة. يقود التحول الصناعي للسيارات الكهربائية في عالم السيارات مجموعة من ماركات صناعة السيارات التي كرست مستقبلها لهذا الهدف.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موجز "دوت الخليج الإخبارية" للسيارات.. نفاد "هامر" و"تسلا" تهاجم ألمانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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