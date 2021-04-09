موجز "دوت الخليج الإخبارية" الاقتصادي.. إنجاز سعودي وضربة"مافيا النفط"

ترصد "دوت الخليج الإخبارية" أبرز الأحداث في مجال الاقتصاد على مدار الساعة، وتقدم أهم الأخبار بالقطاع على الصعيدين العربي والدولي. افتتحت السعودية، الخميس، مشروع محطة سكاكا لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، كما وقعت اتفاقيات شراء الطاقة لسبع مشروعات جديدة.

وجهت إيطاليا ضربة قاتلة لـ "مافيا النفط"، بضبط أصول بمليار يورو، من عصابات الاتجار غير الشرعي بالنفط. أعلنت "انرجي انتليجنس" العالمية عن اختيار الدكتور سلطان أحمد الجابر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، لجائزة المؤسسة لعام 2021.

شنتّ"جمعية المصارف لبنان" هجوماً عنيفاً على السلطة السياسية، قائلة: "أن تحميل المصارف عبء الإنهيار تجنٍّ محض".

عززت أسعار الذهب في مصر، مكاسبها بختام تعاملات الخميس 8 أبريل 2021، بالتزامن مع الارتفاع العالمي للمعدن الأصفر.

أطلق صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الخميس، مشروع "سدير" بمدينة سدير الصناعية، المصنف أحد أكبر مشاريع الطاقة الشمسية في العالم. نظمت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي ملتقى "اقتصاد المستقبل" تحت شعار "اقتصاد أبوظبي: رؤية القادة لاستشراف المستقبل".

تتجه سلطنة عمان لزيادة إعفاءات ضريبة القيمة المضافة وتعزيز الدعم للأسر التي تتلقى مساعدات مالية حكومية. أغلقت معظم أسواق الأسهم الرئيسية في الخليج على ارتفاع في جلسة الخميس بعد أن رفع صندوق النقد الدولي توقعاته الاقتصادية للمنطقة. قدم صندوق النقد العربي خلال عام 2020 قروضاً للدول الأعضاء بقيمة بلغت ‏‎1.2 مليار دولار لمواجهة تداعيات جائحة "كوفيد-19". استقر التضخم في مصر خلال الشهر الماضي، مع توقعات بارتفاعه خلال شهر رمضان المبارك، الذي يصاحبه زيادة الطلب. قدم ديوان المحاسبة الليبي، إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ملاحظاته على مشروع موازنة حكومة الوحدة الوطنية. كشفت وزارة النفط العراقية، عن تعاقدها على مشروع كبير يتضمن إنشاء وحدة متطورة داخل مصافي الجنوب بطاقة تبلغ 55 ألف برميل يوميا. ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية في بداية تداولات الخميس، رغم الارتفاع غير المتوقع لطلبات إعانة البطالة الأسبوعية.



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