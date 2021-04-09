مقتل شخص في حادث إطلاق النار بولاية تكساس الأمريكية

قالت صحيفة "لوس أنجلز تايمز" الأمريكية إن شخصًا قد قتل وأصيب 4 في حادث إطلاق نار بمركز تجاري في ولاية تكساس.

ونقلت الصحيفة عن مصادر بالشرطة قولها إن "شخصًا قتل وأصيب 4 آخرون في إطلاق نار على محل لتصنيع الخزانات بمدينة بريان في ولاية تكساس"، مضيفين إن "مع وصول قوات الأمن، كان مطلق النار قد رحل".



ولفتت المصادر "تجري حاليا تحقيقات مع العالمين والموظفين بموقع الحادث، وتعرف الشهود على أحد المشتبه بهم"، مضيفين أن "قوات الشرطة طلبت من المواطنين الابتعاد عن الموقع".

وقال قائد شرطة المدينة إريك بوسكي للصحفيين إن إطلاق النار وقع في‭ ‬شركة كينت مور كابينتس في بريان بولاية تكساس وإن من المعتقد أن المشتبه به من العاملين بالشركة. ولم يتضح بعد إن كان قد تم اعتقاله أم لا.

وقال اللفتنانت جايسون جيمس المتحدث باسم دائرة الشرطة في بريان بولاية تكساس في مقابلة هاتفية بثتها شبكة (سي.إن.إن) "كان هناك الكثير من الموظفين داخل" الشركة عند وقوع إطلاق النار.

وأضاف أن إطلاق النار أسفر عن مقتل شخص في مكان الحادث وإصابة أربعة آخرين بطلقات نارية في حين نُقل خامس إلى المستشفى متأثرا بنوبة ربو على ما يبدو.