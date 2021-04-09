بعد عزله.. بريطانيا تسمح ببقاء سفير ميانمار على أراضيها

نددت بريطانيا برفض النظام العسكري في ميانمار دخول السفير كيو زوار مين مقر السفارة في لندن عقب إعلان عزله على خلفية مطالبته بعودة زعيمة البلاد أونج سان سو تشي للحكم.

والخميس، قال سفير ميانمار كيو زوار مين في لندن إنه مُنع من دخول السفارة، فيما أكدت مصادر أن نائبه رفض دخوله للمبنى وتولى هو القيام بأعماله باسم النظام.

وقالت بريطانيا إنها ستسمح لسفير ميانمار الذي عزله الجيش بالبقاء لحين تحديده خطواته المستقبلية بعد منعه من دخول السفارة.



وأضافت وزارة الخارجية البريطانية في بيان قائلة: "نندد بالطريقة التي منع بها جيش ميانمار سفير البلاد من دخول السفارة".

وكان السفير قد انشق على النظام العسكري الحاكم في ميانمار مطالبا بالإفراج عن الزعيمة المدنية المحتجزة، قبل أن يمنعه نائبه من دخول المبنى متوليا هو القيام بأعماله باسم النظام العسكري الحاكم.

وأعربت الخارجية البريطانية قائلة: "نقدر شجاعة كيو زوار مين في مساندة شعب ميانمار. وفي ظل التنمر الذي تعرض له نسعى لضمان عيشه بأمان في المملكة المتحدة إلى أن يقرر مستقبله في المدى الطويل".

واستولى الجيش على السلطة في ميانمار بعد انقلاب في فبراير/شباط، وشن حملة قمع واسعة على المحتجين المطالبين بالديمقراطية.



وقالت 4 مصادر مطلعة على الأمر إن نائب السفير تشيت وين تولى مهامه قائما بالأعمال ومنع هو والملحق العسكري السفير من دخول السفارة.