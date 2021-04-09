الأمن الروسي يحبط هجوما إرهابيا في القرم

أعلن الأمن الروسي إحباط هجوم إرهابي في مدينة سيمفروبول في القرم.

وقالت قوات الأمن الروسية، في بيان، إن"الإرهابيين كانا يخططان لتفجير إحدى المؤسسات التعليمية في مدينة سيمفروبول عاصمة القرم ومن ثم الهرب إلى سوريا عبر أوكرانيا وتركيا".

وأضاف البيان أن جهاز الأمن أحبط هجوما إرهابيا في القرم، حيث تم اعتقال مواطنين روسيين من مواليد 1992 و1999 من أنصار التنظيم الإرهابي الدولي "هيئة تحرير الشام" المحظور في روسيا. وقد خططا لهجوم مسلح باستخدام قنابل يدوية الصنع على إحدى المؤسسات التعليمية في سيمفروبول".

وأصبحت القرم منطقة روسية بعد استفتاء أجري في مارس/آذار 2014، حيث صوت 96.77% من ناخبي القرم و95.6% من سكان سيفاستوبول لصالح الانضمام إلى روسيا.



ولا تزال أوكرانيا تعتبر شبه جزيرة القرم ملكًا لها، لكنها أرض محتلة مؤقتًا، فيما صرحت القيادة الروسية مرارًا وتكرارًا أن سكان القرم بشكل ديمقراطي وبالامتثال الكامل للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، صوتوا لإعادة التوحيد مع روسيا.

وفي 18 مارس/آذار 2014، وقع بوتين وقادة القرم المعاهدة المتعلقة بـ"إلحاق" شبه الجزيرة بروسيا، بعد يومين من استفتاء لم تعترف به المجموعة الدولية، علما أن غالبية سكان القرم أيدوا عبره الانضمام.