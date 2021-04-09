مدمرتان أمريكيتان إلى البوسفور على وقع أزمة روسيا وأوكرانيا

أعلنت تركيا أن أمريكا سترسل سفينتين حربيتين إلى البحر الأسود عبر مضيق البوسفور، على خلفية توتر بين أوكرانيا وروسيا.

وقالت وزارة الخارجية التركية الجمعة، إن السفينتين ستبقيان في البحر الأسود حتى 4 مايو/أيار القادم.



وأشارت إلى أن السفينتين ستعبران وفقا للإعلام التركي البوسفور في إسطنبول "الأسبوع المقبل".

والجمعة الماضية، تصاعدت التوترات بين روسيا وأوكرانيا، إثر اتهام كييف موسكو بتكثيف وجودها العسكري قرب حدودها.

وحذرت روسيا الغرب، من إرسال جنود إلى أوكرانيا، بعدما اتّهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي روسيا بحشد قواتها عند الحدود.

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف، في تصريحات صحفية، الجمعة، "لا شك في أنه من شأن سيناريو كهذا أن يزيد التوتر قرب الحدود الروسية. بالطبع، سيستدعي ذلك إجراءات إضافية من قبل روسيا لضمان أمنها".

وأثارت أسابيع من المواجهات التي تجددت على الخطوط الأمامية المخاوف من احتمال تصاعد حدة النزاع في شرق أوكرانيا حيث تواجه القوات الحكومية انفصاليين موالين لروسيا.

وأعلنت روسيا،أن قواتها المسلّحة ستجري تدريبات عسكرية قرب الحدود مع أوكرانيا في جنوب البلاد للتدرّب على الدفاع في وجه الطائرات الهجومية المسيّرة.

وستشارك أكثر من 50 كتيبة مقاتلة تضم 15 ألف عنصر في هذه التدريبات، وستتدرّب على "التفاعل مع الحرب الإلكترونية ووحدات الدفاع الجوي"، وفق ما أفادت القيادة العسكرية الجنوبية.

يأتي هذا فيما تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن، لنظيره الأوكراني، خلال اتصال هاتفي، بدعم واشنطن لسيادة بلاده.

وقال البيت الأبيض، في بيان، إنّ "الرئيس بايدن أكد دعم الولايات المتحدة الثابت لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها في مواجهة العدوان الروسي في دونباس وشبه جزيرة القرم".

وأثنى الرئيس الأوكراني على "الشراكة البالغة الأهمية" مع واشنطن، بعد إجرائه مباحثات هاتفية مع بايدن.