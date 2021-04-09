أكبر اتفاقية للتجارة الحرة في العالم.. أول دولة تصدق

صدقت سنغافورة، على أكبر اتفاقية للتجارة الحرة في العالم، التي تضم 16 بلدا، تمثل نحو 30% من إجمالي الناتج المحلي العالمي.

وأصبحت سنغافورة، الجمعة، أول دولة تصدق على اتفاقية التجارة الحرة لدول آسيا والمحيط الهادئ المعروفة باسم "الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة".

وقالت وزارة التجارة والصناعة السنغافورية إن الدول الموقعة على الاتفاقية تمثل "ثلث سكان العالم وحوالي 30% من إجمالي الناتج المحلي العالمي"، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

وبحسب تشان شون سينج، وزير التجارة والصناعة السنغافوري، يؤكد التصديق على الاتفاقية "الالتزام القوي بتعزيز علاقاتنا الاقتصادية والتجارية مع شركائنا".

يذكر أن سنغافورة التي يبلغ عدد سكانها 5.7 مليون نسمة تعتبر واحدة من أكبر دول العالم من حيث نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي وتعتمد بشدة على التجارة والاستثمارات الأجنبية لتحقيق ازدهارها.

وتضم اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة، 16 دولة، تشمل الدول العشر الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان"، وبينها سنغافورة، وتمثل أكثر من 30% من سكان الأرض ونحو 30% من إجمالي الناتج المحلي للعالم.

كما تضم الاتفاقية، من خارج رابطة " آسيان"، أستراليا ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية والصين واليابان، والهند.

ووقعت علي الاتفاقية، كلا من أستراليا ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية والصين واليابان، والتي كانت مهددة بالانهيار عندما انسحبت الهند من المفاوضات الخاصة بها بدعوى القلق من النفوذ الصيني المتزايد.

وتأسست رابطة دول جنوب شرقي آسيا "آسيان" في 8 أغسطس/آب 1967 في بانكوك بتايلاند، وتضم 10 دول؛ هي إندونيسيا وماليزيا والفلبين وسنغافورة وتايلاند وبروناي وفيتنام ولاوس وميانمار( بورما) وكمبوديا.

ومن المقرر دخول الاتفاقية حيز التطبيق بمجرد تصديق 6 من دول "آسيان" و3 من الدول الأخرى الموقعة عليها، حيث تتوقع سنغافورة حدوث ذلك بحلول يناير/كانون الثاني المقبل.