أمريكا تحث مجلس الأمن على "إنقاذ شعب ميانمار"

حثّت الولايات المتحدة، الجمعة، مجلس الأمن الدولي على التحرك بسرعة بشأن ميانمار وسط دفع دبلوماسي لإصدار قرار للضغط على المجلس العسكري.

وتساءلت المندوبة الأمريكية في الأمم المتحدة ليندا توماس-غرينفيلد، خلال اجتماع لمجلس الأمن "هل سيتجادل المجلس حول الكلمات في بيان آخر أم أننا سنعمل لإنقاذ شعب ميانمار؟"



واتخذت أمريكا عدة خطوات عقابية ضد قادة الانقلاب في ميانمار والشركات التابعة لهم، وأحدثها الخميس، حيث فرض عقوبات على شركة "مايانما جيمز انتربرايز"، الخميس، وهي كيان مملوك لميانمار والمسؤولة عن جميع الأنشطة المتعلقة بالأحجار الكريمة في أرجاء البلاد.

وفرضت واشنطن أيضا عقوبات على قادة الانقلاب الذي أطاح منذ مطلع فبراير/ شباط الماضي، بالحكومة المنتخبة للزعيمة أونج سان سوكي، واحتجزها ومسؤولين من حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية الذي تنتمي إليه وشكل مجلسا عسكريا حاكما من قادة الجيش.

ومنحت مواطني ماينمار الذين تقطعت بهم السبل بسبب أعمال العنف التي أعقبت الانقلاب العسكري، حق البقاء داخل الولايات المتحدة بموجب "وضع الحماية المؤقت".

وقال وزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس "بسبب الانقلاب العسكري والعنف الوحشي لقوات الأمن ضد المدنيين، يعاني شعب ماينمار أزمة إنسانية معقدة ومتفاقمة في أجزاء كثيرة من البلاد". وأضاف: "بعد مراجعة شاملة لهذا الوضع المزري".

وأصدر مجلس الأمن بيانا لوسائل الإعلام في فبراير الماضي، عبر فيه عن قلقه إزاء حالة الطوارئ التي فرضها جيش ميانمار، داعيا إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين، لكنه أحجم عن إدانة الانقلاب بسبب معارضة روسيا والصين.