مئوية الأردن.. احتفالات تعزز مسيرة الولاء والتنمية

مع اقتراب مئوية الدولة الأردنية واليوم الوطني للعلم يستعد الأردنيون باحتفالات تعزز مسيرة الولاء والانتماء وتبرز الاستقرار والتنمية.

وأكد عدد من ممثلي الفعاليات النيابية والشعبية بمحافظة عجلون أن "الاحتفال يعد فرصة لاستذكار إنجازات الهاشميين على مر العصور"، مشيدين بـ"جهود الملك عبدالله الثاني وحرصه على السير قدماً للنهوض بالوطن".

وأوضح ممثلو الفعاليات، في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية "بترا"، أن "الأردن وعلى مر سنوات مضت تعرض للعديد من التحديات التي زادته منعة وقوة بين الدول بتوفير الأمن والأمان لمواطنيه، في ظل قيادة حكيمة حافظت على مكانته بمختلف المحافل الدولية".

وقال النائب خلدون شويات إن "أهمية الاحتفال بمئوية الأردن تكمن بأنها تؤسس للدخول إلى المئوية الثانية بخطى واثقة نحو تعزيز مفهوم الدولة المدنية الحديثة القائمة على أسس واضحة ثابتة".

وأضاف أنها "تذكر بجهد الرعيل الأول وبالأخص الملك المؤسس عبدالله الأول الذي تفانى في الحفاظ على هذه الأرض، والنهوض بمستوى البلاد ومؤسساتها الحديثة في عهد المغفور له الملك الحسين، ثم استكمال المسيرة من خلال الملك عبدالله الثاني".

وقال نائب رئيس غرفة تجارة عجلون محمد حمد البعول إنه "يحق لنا كأردنيين أن نحتفل بمئوية الدولة الأردنية التي استطاعت أن تقوم بدور كبير في تنمية قدرات أبنائها، ودعم القضايا العربية والقومية سيما قضية فلسطين".

وعبر عن فخره بالحالة الوطنية والقومية التي يظهر بها الأردن دائما في دعم القضايا المصيرية للعرب، وفي مقدمتها قضية فلسطين وموقفه الثابت من هذه القضية المصيرية.

وأشار رئيس اتحاد الجمعيات الخيرية في عجلون ملكي بني عطا إلى أهمية الاحتفالات بالمئوية، مؤكدا أنها "تجسد معاني العطاء والإنجاز ومراحل تطور الدولة الأردنية بقيادة الهاشميين".

وأكد أنهم "أرسوا قواعد الأمن والاستقرار وأسهموا في الرقي بمفاصل الأردن وقطاعاته رغم الصعاب والتحديات".

ولفت المواطن الأردني غصاب العنانزة إلى قصة النضال والتضحية التي جسدها الهاشميون ومن معهم من رجالات الأردن لإرساء قواعد هذه الدولة والنهوض بها لتكون الأبرز بين مثيلاتها من الدول العربية.

وأكد "عزيمة الهاشميين وترسيخهم أهم المبادئ التي أقيمت على أساسها الدولة الأردنية الأمر الذي دعا الأردنيين إلى الالتفاف حول قيادتهم والمساهمة في مسيرة التنمية والعطاء التي انطلقت منذ قرن".

بدوره، أكد نائب رئيس جمعية البيئة الأردنية المحامي يزن فريحات أن "هذه الاحتفالات تسهم في إبراز المحطات المضيئة وقصص العطاء والإنجاز التي سطرت وبحروف من ذهب، تاريخ الأردن المفعم بالإنجازات".