أسعار الذهب في الجزائر اليوم الجمعة 9 أبريل 2021.. خسائر جديدة

تراجعت أسعار الذهب في الجزائر خلال تعاملات مساء اليوم الجمعة 9 أبريل/ نيسان 2021، بالتزامن مع هبوط المعدن النفيس عالميا.

وبلغ سعر الذهب عالميا أعلى مستوياته منذ أول مارس/آذار عند 1758.45 دولار للأوقية أمس الخميس.

انخفاض عالمي

وانخفض سعر الذهب عالميا، في المعاملات الفورية، بنسبة 0.4% إلى 1748.81 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:55 بتوقيت جرينتش.

كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب، بنسبة 0.5% إلى 1748.70 دولار للأوقية.

ويتوقع أن يرتفع المعدن الأصفر بما يزيد على 1% في تداولات الأسبوع الجاري مع انخفاض الدولار وعوائد الخزانة الأمريكية عن مستويات مرتفعة بلغتها في الآونة الأخيرة.

أسعار الذهب في الجزائر

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 24 في الجزائر، خلال تعاملات مساء الجمعة، إلى نحو 7467 دينارا (56.35 دولار).

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 في الجزائر، خلال تعاملات مساء الجمعة، مستوى 6844 دينارا (51.66 دولار)

بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 في الجزائر (الأكثر تداولا في الأسواق)، نحو 6533 دينارا (49.31 دولار).

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في الجزائر، لدى التجار ومحلات الصاغة، نحو 5600 دينار (42.27 دولار).

أسعار الذهب الاقتصادي

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 في الجزائر، خلال تعاملات مساء اليوم الجمعة، نحو 4356 دينارا (32.87 دولار).

أما سعر جرام الذهب عيار 12 في الجزائر فسجل، نحو 3733 دينارا (28.18 دولار).

سعر الأوقية والجنيه

سجل سعر أوقية الذهب (الأونصة) في الجزائر خلال تعاملات مساء اليوم الجمعة، نحو 232 ألفا و212 دينارا (1753 دولارا).

وجاء سعر الجنيه الذهب في الجزائر (8 جرامات من عيار 21) عند مستوى 52 ألفا و268 دينارا (394.49 دولار).