نجاة قيادي بالتيار الصدري من محاولة اغتيال في بغداد

نجا القيادي في التيار الصدري حازم الأعرجي، اليوم الجمعة، من محاولة اغتيال، شمالي العاصمة بغداد.
وقال مصدر أمني إن "ممثل زعيم التيار الصدري عن محافظة البصرة حازم الأعرجي تعرض لهجوم مسلح في منطقة الشعلة شمالي بغداد".
وأضاف المصدر أن "الهجوم أسفر عن إصابة مرافق الأعرجي".
وتحدثت وسائل إعلامية محلية في وقت سابق عن إطلاق عدد من المسلحين النار على الأعرجي، في منطقة الجوادين بالعاصمة بغداد.
وعين الصدر الأعرجي ممثلاً عنه لإدارة محافظة البصرة، في 9 فبراير/شباط الماضي.
وشهد العراق خلال الأشهر الأخيرة عدداً من عمليات الاغتيال استهدفت سياسيين ونشطاء وصحفيين، فيما اتهمت الأمم المتحدة "مليشيات" محلية بالوقوف وراء هذه العمليات.
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