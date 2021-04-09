شكّل الرئيس الأمريكي جو بايدن لجنة خبراء لإصلاح المحكمة العليا، التي تعدّ واحدة من أقوى مؤسسات الولايات المتحدة، ولكنها تتعرض لانتقادات.
وقال البيت الأبيض، في بيان، إنّ بايدن سيوقّع الجمعة على قرار إنشاء هذه اللجنة التي سيكون أمامها ستة أشهر لتقديم توصياتها.
ووفقا للرئاسة الأمريكية ستدرس اللجنة المكوّنة من خبراء ديمقراطيين وجمهوريين، الجوانب الأكثر حساسية لإصلاح المحكمة العليا: مدة ولاية أعضائها، عددهم، المسار الذي تختار بموجبه المؤسسة الحالات التي تنظر فيها، قواعدها وعملها.
وقال البيت الأبيض إنّ "هذه المبادرة جزء من التزام الإدارة بدراسة الإجراءات بعناية فائقة لتحسين العدالة الفيدرالية".
والمحكمة العليا التي تبت في العديد من القضايا الاجتماعية مثل الإجهاض أو حقوق الأقليات الجنسية، وتضم تسعة قضاة يتم تعيينهم مدى الحياة من قبل رئيس الولايات المتحدة ويجب أن يصادق عليهم مجلس الشيوخ.
وتضم المحكمة حاليا ستة قضاة محافظين، ثلاثة منهم عيّنهم الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب.
وكان مرشحون في انتخابات الحزب الديمقراطي التمهيدية، بمن فيهم وزير النقل الحالي بيت بوتيجيج، أثاروا إمكانية زيادة عدد القضاة في المحكمة العليا، وهو أمر يثير غضب الجمهوريين.
وسيرأس اللجنة التي شكلها جو بايدن بوب باور وكريستينا رودريغيز، وهما أستاذا قانون بارزان، وكان بوب باور قدّم المشورة لبايدن خلال حملته الانتخابية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بايدن يشكل لجنة لإصلاح أقوى مؤسسة أمريكية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع العين وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.