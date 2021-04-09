الإمارات تدين استهداف الحوثي للسعودية بطائرتين مفخختين

أعربت الإمارات، الجمعة، عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، استهداف في جازان وخميس مشيط بالسعودية بطائرتين مفخختين.
وأكدت الإمارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أن "مليشيا الحوثي تصر على استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة".
وشدد الإمارات على أن "استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية".
وحثت الإمارات، المجتمع الدولي على أن يتخذ موقفا فوريا وحاسما لوقف هذه الأعمال المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن السعودية، وإمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالميين.
وأشارت إلى أن "استمرار هذه الهجمات في الآونة الأخيرة يعد تصعيدا خطيرا، ودليلاً جديداً على سعي هذه المليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة".
وجددت الإمارات تضامنها الكامل مع السعودية إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.
وأكدت البيان أن "أمن الإمارات وأمن السعودية كل لا يتجزأ وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الإمارات تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار فيها".
وكان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أكد اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين مفخختين أطلقتهما مليشيات الحوثي باتجاه السعودية.
وقال التحالف، إن "الأعمال العدائية لمليشيا الحوثي تعد جرائم حرب".
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