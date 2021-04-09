ترصد "دوت الخليج الإخبارية" أبرز أحداث قطاع السياحة، لتقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث السياحية على الصعيدين العربي والدولي.
لجأت مالطا إلي طريقة جديدة، تتمثل في خصومات أو منح مالية، لجذب السياح في موسم الصيف، باعتبارها أكثر المقاصد أمانا في أوروبا.
تزخر الأردن بمعالم سياحية رائعة بفضل تاريخها الثري، كونها واحدة من الدول الحاضنة لحضارات عريقة، بينما يتآزر تاريخها مع طبيعتها الخلابة.
استقبل مطار الريان الدولي في محافظة حضرموت، شرقي اليمن، الجمعة، أولى رحلاته الجوية، بعد توقف دام لأعوام.
في مثل هذا اليوم 9 أبريل من عام 1967 قامت أول طائرة بوينج 737 برحلة تجريبية، والتي تعد من الطائرات الأكثر مبيعا في تاريخ بوينج.
أشاد محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية بالجيش اليمني بدور الإمارات في إعادة بناء وتأهيل مطار الريان الدولي كنافذة للتنمية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موجز "دوت الخليج الإخبارية" للسياحة.. عودة مطار الريان اليمني ومنح مالطا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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