اعتداء على نائب إسرائيلي تظاهر ضد بناء مستوطنة بالقدس

أكد نائب في الكنيست الإسرائيلي، الجمعة، تعرضه إلى "الضرب" على يد عناصر شرطة خلال مشاركته في مظاهرة ضد إقامة مستوطنة إسرائيلية بالقدس.

وشارك عوفر كسيف، وهو نائب يهودي عن "القائمة المشتركة" ذات الغالبية العربية، في مظاهرة ضد إقامة مستوطنة إسرائيلية في حي الشيخ جرّاح شرقي القدس.



وأفاد مراسل "فرانس برس" عاين الحادثة أنه شاهد الشرطة الإسرائيلية تمسك كسيف وتطرحه أرضا، ويظهر فيديو بثّته "القناة 13" متظاهرين وهم ينادون بالعبرية أنه "نائب".

وقال عوفر كسيف في الفيديو "بدأوا في ضربي وكسروا نظارتي لقد جنّ جنونهم، لم يهتموا بكوني نائبا".

ونقل النائب مصابا إلى المستشفى، وفق المتحدث باسمه الذي أكد أن التظاهرة كانت "سلمية وهادئة" قبل وصول الشرطة.

من جهتها، أكدت شرطة القدس في بيان أنه وفق العناصر الأولى للتحقيق، هاجم متظاهر عنصر أمن.

وأضاف البيان أنه تم إخلاء سبيل "المعتدي" بعد أن عُرف بأنه نائب.

ودان نواب عديدون الحادثة، وعبر تويتر، قال النائب اليميني جدعون سار، الحليف السابق لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الداعم لإقامة المستوطنات، إن "عنف الشرطة الوحشي ضد (كسيف) ضربة قاتلة للبرلمان والحصانة البرلمانية".

بدوره، اعتبر المعارض الوسطي يائير لبيد أن الحادثة "صادمة" وحثّ الشرطة على التحقيق فيها.