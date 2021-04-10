موجز "دوت الخليج الإخبارية" الاقتصادي.. نكسة "بوينج" وتطوير مرفأ بيروت

ترصد "دوت الخليج الإخبارية" أبرز الأحداث في مجال الاقتصاد على مدار الساعة، وتقدم أهم الأخبار بالقطاع على الصعيدين العربي والدولي. منعت الحكومة الإيطالية، استحواذ شركة صينية على شركة أشباه موصلات صغيرة. يعتزم الألمان تطوير مرفأ بيروت بطريقة حديثة تتضمن "خطة لمدينة جديدة" على بعض الدول التي شهدت تطويرا لمرافئها مثل فيينا. ارتفعت الأسهم الأمريكية إلى مستويات قياسية، الجمعة، فيما اختتم النفط الأسبوع على انخفاض بنسبة 2%. قفزت أسهم شركات "مودرنا" والشريكين "بيونتك" و"فايزر"خلال تعاملات بورصة نيويورك في جلسة الجمعة، لتحقق أفضل أداء بين شركات الأدوية. ارتفعت الأسهم الأوروبية، الجمعة، لتبقى في المنطقة الخضراء متوجة أطول موجة مكاسب أسبوعية لها منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2019. حذرت شركة بوينج الأمريكية العملاقة للطائرات، 16 عميلا من "مشكلة محتملة" في بعض طرازات الطائرة 737 ماكس. اعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن تقديم مساعدات إضافية بنحو 152 مليون دولار استجابة للاحتياجات المتزايدة في إقليم تجراي الإثيوبي. تراجعت أسعار الذهب في الجزائر خلال تعاملات مساء اليوم الجمعة 9 أبريل/ نيسان 2021، بالتزامن مع هبوط المعدن النفيس عالميا. قرر البنك الدولي رصد 2 مليار دولار للمساهمة في جهود توفير اللقاحات المضادة لكورونا بالتعاون مع أكثر من 40 دولة. أثارت انتقادات ساقتها شركة "تسلا" الأمريكية، للبيروقراطية الألمانية، نقاشا حول العقبات التي تواجه الاستثمارات بأكبر اقتصاد في أوروبا. عكست أسعار الذهب في مصر، مسارها خلال التعاملات المسائية الجمعة، لتتراجع متوافقة مع اتجاه السوق العالمية.



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