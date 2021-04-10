"علامات استفهام".. مسؤول أمريكي يكشف موقف محادثات إيران

قال مسؤول أمريكي كبير، الجمعة، إنه لا يزال هناك غموض بشأن إن كانت إيران ستتخذ نهجا عمليا للعودة للامتثال للاتفاق النووي.

وأكد المسؤول أن هناك علامة استفهام رئيسية حول مطالبة طهران المتكررة لواشنطن برفع جميع العقوبات المفروضة منذ عام 2017.



وأضاف المسؤول الكبير بوزارة الخارجية للصحفيين في إفادة عبر الهاتف "إذا أصرت إيران على ضرورة رفع كل العقوبات التي فُرضت منذ 2017... فإننا ذاهبون إلى مأزق".

وأوضح المسؤول الأمريكي أن محادثات فيينا ستكون أسهل إذا أجريت مع إيران محادثات مباشرة.

والثلاثاء الماضي انطلقت مفاوضات فيينا بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وقالت جين ساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض إن إدارة الرئيس جو بايدن لا تتوقع أي تغيير في السياسة تجاه إيران خلال المفاوضات بشأن العودة للامتثال للاتفاق النووي لعام 2015 الذي أعلن الرئيس السابق دونالد ترامب الانسحاب منه في عام 2018.



وأضافت ساكي قائلة: "كنا واضحين في أننا لن نتخذ أي إجراءات، ولا نتوقع أي إجراءات في الوقت الحالي. سنسمح للمفاوضات بأن تستمر".

في السياق ذاته، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس إنه لا يتوقع اختراقًا كبيرا قريبا في المباحثات غير المباشرة مع إيران بشأن الاتفاق النووي.