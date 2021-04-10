اتهام رئيس وزراء البرتغال الأسبق بالتزوير وغسل أموال

يواجه رئيس وزراء البرتغال الأسبق خوسيه سوكريتس 3 تهم تتعلق بغسل الأموال و3 تهم تتعلق بتزوير مستندات.
وقال أحد القضاة في العاصمة البرتغالية لشبونة، الجمعة، إن "الأدلة التي جمعها ممثلو الادعاء العام كافية لبدء محاكمة سوكريتس بتهم غسل الأموال وتزوير المستندات".
وقال القاضي إيفو روسا إن رئيس الوزراء الأسبق حصل على 1.7 مليون يورو (مليوني دولار) من صديق يعمل لصالح شركة تشييد وكان يمكن استخدامها للتأثير على رئيس الوزراء.
وكان الادعاء قد اتهم سوكريتس بالفساد والحصول على حوالي 34 مليون يورو (40.5 مليون دولار) بطرق غير مشروعة خلال فترة وجوده في السلطة من عام 2005 إلى 2011.
من ناحيته أنكر رئيس الوزراء السابق كل هذه الاتهامات، وقال إن "الأموال التي حصل عليها كانت قرضا من صديق".
ومن المنتظر أن يقدم كل من الادعاء وسوكريتس استئنافا على قرار القاضي الصادر اليوم.
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