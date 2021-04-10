الولاية الخامسة.. جيله رئيسا لجيبوتي بـ98% من الأصوات

فاز رئيس جيبوتي إسماعيل عمر جيله، بولاية خامسة بعد حصوله على أكثر من 98% من أصوات الناخبين، ، بحسب النتائج المؤقتة التي أعلنها وزير الداخلية مؤمن أحمد شيخ.

وقال الوزير عبر التلفزيون العام إن "الرئيس إسماعيل عمر جيله يحصل على 167.535 صوتا، أي 98,58% هذه هي النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية في 9 أبريل/نيسان 2021"، موضحا أن النتائج النهائية ستصدر قريبا عن المجلس الدستوري.

ويبلغ جيله من العمر 73 عاما وهو واحد من رؤساء أفريقيا أصحاب الفترات الطويلة في الحكم، وكان قد تم اختياره رئيسا للبلاد خلفا لعمه حسن جوليد ابتيدون الذي قاد البلاد إلى الاستقلال عن فرنسا عام 1977.



وجرى تعديل الدستور في عام 2010 لإلغاء ربط الفترات الرئاسية بحدود زمنية على الرغم من وضع حد للسن عند 75 عاما مما يعني أن ولاية جيله الخامسة يجب أن تكون الأخيرة.