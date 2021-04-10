شركة روسية تبدأ مشروع تطوير قذيفة ذكية واعدة

أعلنت شركة روسية حكومية بدء العمل على تطوير قذيفة ذكية واعدة من عيار 152 ملم، وكذلك ذخائر العيارات الأخرى.

وقال المدير التنفيذي لشركة "تيخماش"، ألكسندر كوتشكين إن شركة باخيريف وهي جزء من مجمع "تيخماش" في شركة "روستيخ" الحكومية، إنه تم العمل على تطوير قذيفة ذكية واعدة من عيار 152 ملم.



وأضاف ألكسندر كوتشكين قائلا، لوكالة "سبوتنيك" الروسية: "في الوقت الحالي، تجري باخيريف، على نفقتها الخاصة، أعمالًا بحثية، سيتم خلالها اختيار المظهر الفني لقذيفة مدفعية موجهة من عيار 152 ملم، بالإضافة إلى ذلك سيتم تقييم إمكانية استخدام الحلول التقنية المختارة في قذائف المدفعية والألغام من عيارات أخرى".

ومن المقرر أن إنشاء نموذج أولي وعرضه على المتخصصين في وزارة الدفاع الروسية.

وأشار ألكسندر كوتشكين إلى أنه إذا كانت النتيجة إيجابية، فسيتم إرسال مقترحات لإدراج أعمال التطوير ذات الصلة في برنامج التسلح الحكومي الجديد، فيما لم تكشف شركة "تخماش" عن مفهوم الذخيرة الجديدة وخصائصها.

ونوه كوتشكين إلى أن المشروع مدرج في البرنامج الاستثماري لتخماش الخاضع لإدارة "تيخناديناميكا" القابضة التابعة لشركة "روستيخ" الحكومية.

والجمعة، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، إنشاء أول وحدة مسلحة بالروبوتات الهجومية في الجيش.

وبحسب وكالة "إيتار تاس" الروسية، فقد تفقد وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، تنفيذ خطة المشتريات الدفاعية في المشروع رقم 766 للإنتاج والتكنولوجيا في ناخابينو، خارج موسكو، الذي يطور ويصنع مركبات روبوتية من مختلف التصنيفات.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن "رئيس الأركان العامة للجيش فاسيلي تونكوشوروف أبلغ وزير الدفاع، بأنه سيتم إنشاء أول وحدة من الروبوتات الهجومية في القوات المسلحة الروسية لتشغيل خمسة أنظمة روبوتية من طراز أوران - 9 أو 20 مركبة قتالية".