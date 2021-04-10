تعرف على سعر اليورو في مصر اليوم السبت 10 أبريل 2021

استقر متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، اليوم السبت 10 أبريل/نيسان 2021، في معظم شركات الصرافة، وماكينات الصراف الآلي.

وتستقر العملات العربية، والأجنبية الرئيسية، في مصر مع استمرار ارتفاع احتياطيات مصر من النقد الأجنبي للشهر العاشر على التوالي.

والجمعة، والسبت، عطلة رسمية للبنوك المصرية.

واستقر متوسط سعر اليورو الأوروبي، لدى البنك المركزي المصري، اليوم السبت، عند نحو 18.59 جنيه للشراء، و18.70 جنيه للبيع، لليوم الثاني على التوالي.



وفي البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي في مصر)، سجل سعر اليورو، نحو 18.55 جنيه للشراء، و18.74 جنيه للبيع.

فيما بلغ سعر العملة الأوروبية، لدى بنك مصر (ثاني أكبر بنك حكومي في مصر)، نحو 18.56 جنيه للشراء، و18.76 جنيه للبيع.

أما في البنك التجاري الدولي (أكبر بنك خاص في مصر) فقد سجل سعر اليورو، نحو 18.58 جنيه للشراء، و18.77 جنيه للبيع.

نمو الاقتصاد

توقع وزير المالية المصري محمد معيط، الإثنين، نمو اقتصاد البلاد 2.8% في السنة المالية الجارية 2020-2021 وبنحو 5.4% في 2021-2022.

وأضاف معيط، في مؤتمر اقتصادي عقد بالقاهرة، أن بلاده تتوقع تراجع العجز الكلي إلى 7.7% في السنة المالية الحالية من 7.9% في 2019-2020 وأن يصل إلى 6.6% في 2021-2022.

وتابع: أن مصر تستهدف دعم الصادرات بنحو 25 مليار جنيه (1.6 مليار دولار) في 2021-2022.

أسعار الدولار والإسترليني

واستقر متوسط سعر العملة الخضراء في البنك المركزي المصري اليوم السبت، عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 للبيع، لليوم الخامس علي التوالي.

كما سجل متوسط سعر الجنيه الإسترليني على شاشات البنك المركزي المصري، نحو 21.54 جنيه للشراء و21.68 جنيه للبيع، لليوم الثاني على التوالي.



أسعار الريال والدرهم والدينار

وواصل متوسط سعر الريال السعودي، الاستقرار لدى المركزي المصري، اليوم السبت، عند نحو 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

كما ظل متوسط سعر الدرهم الإماراتي، ثابتا عند 4.26 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع.

وسجل متوسط سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي، نحو 51.85 جنيه للشراء، و52.25 جنيه للبيع، لليوم الثاني على التوالي



طرح 3 شركات

وتعتزم مصر استكمال خطة طرح شركات حكومية بالبورصة قبل نهاية العام الجاري، بعد أن عطلها تفشي جائحة كورونا منذ نهاية 2019.

وقال وزير قطاع الأعمال المصري هشام توفيق، الإثنين، إنه من المقرر طرح حصص من 2-3 شركات حكومية في بورصة مصر خلال الربع الثالث من 2021.

كانت الحكومة المصرية كشفت في مارس/آذار 2018 عن عزمها طرح حصص من 23 شركة بالبورصة، في إطار برنامج لجمع 80 مليار جنيه عبر بيع حصص أقلية في فترة تتراوح بين 24 و30 شهرا.

ورغم مرور ما يصل إلى نحو 36 شهرا منذ ذلك الوقت، لم تطرح الحكومة سوى 4.5% من أسهم الشركة الشرقية للدخان في 2019.