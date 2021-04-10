تعرف على سعر الريال السعودي في مصر اليوم السبت 10 أبريل 2021

استقر متوسط سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم السبت 10 أبريل/نيسان 2021، في شركات الصرافة، وماكينات الصراف الآلي.

وتتوقع مصر نسف آثار جائحة كورونا، والعودة إلى معدلات النمو الاقتصادي التي سبقت الوباء بحلول 2022.

سعر الريال السعودي في مصر

واستقر متوسط سعر صرف العملة المصرية، اليوم السبت، أمام العملات العربية، والأجنبية.

والجمعة، والسبت، عطلة رسمية للبنوك المصرية.

وواصل متوسط سعر الريال السعودي، الاستقرار لدى المركزي المصري، اليوم السبت، عند نحو 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

كما استقر السعر في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) عند 4.15 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

وتكرر السعر نفسه في بنك مصر (ثاني أكبر بنك حكومي في مصر).

وفي البنك التجاري الدولي (أكبر بنك خاص في مصر) سجل الريال السعودي، 4.15 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

الاحتياطي يقفز

وقفزت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي للشهر العاشر على التوالي، وفقا لبيانات كشفها البنك المركزي المصري.

وأظهرت البيانات الصادرة عن البنك، الأسبوع الماضي، ارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي إلى 40.337 مليار دولار في مارس/آذار الماضي، من 40.201 مليار في فبراير/شباط الماضي.

أسعار الدولار واليورو والإسترليني

واليوم الخامس على التوالي، استقر متوسط سعر العملة الخضراء في البنك المركزي المصري، اليوم السبت، عند نحو 15.656 جنيه للشراء، و15.756 للبيع.

كما استقر متوسط سعر اليورو الأوروبي، لدى المركزي المصري، اليوم السبت، عند نحو 18.59 جنيه للشراء، و18.70 جنيه للبيع، لليوم الثاني على التوالي.

كما ظل متوسط سعر الجنيه الإسترليني على شاشات البنك المركزي المصري، ثابتا عند نحو 21.54 جنيه للشراء و21.68 جنيه للبيع.

أسعار الدرهم والدينار

وواصل متوسط سعر الدرهم الإماراتي، الاستقرار لدى المركزي المصري، اليوم السبت، عند 4.26 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.

وسجل متوسط سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي، نحو 51.85 جنيه للشراء، و52.25 جنيه للبيع، لليوم الثاني على التوالي.

استقرار التضخم

استقر التضخم في مصر خلال الشهر الماضي، مع توقعات بارتفاعه خلال شهر رمضان المبارك، الذي يصاحبه زيادة الطلب.

وقال الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، الخميس، إن تضخم أسعار المستهلكين بالمدن استقر عند 4.5% على أساس سنوي في مارس/آذار الماضي، وهو نفس المعدل المسجل في الشهر السابق.

وحسب رويترز، بلغت نسبة تضخم الأسعار في مارس/آذار الماضي، نحو 0.6% مقارنة مع الشهر السابق، ارتفاعا من نحو 0.2% في فبراير/شباط الماضي.

وارتفع التضخم الأساسي، الذي لا يشمل الأسعار شديدة التقلب مثل أسعار المواد الغذائية، ارتفاعا طفيفا إلى 3.7% على أساس سنوي في مارس/آذار الماضي من 3.65% في الشهر السابق.