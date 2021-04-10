"قمة مهمة".. السيسي يستقبل سعيد في قصر الاتحادية

استقبل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، نظيره التونسي، قيس سعيد، السبت، بالقصر الرئاسي في مستهل مباحثات ثنائية.

وجرت مراسم الاستقبال في قصر الاتحادية الرئاسي شرق القاهرة، حيث عزفت فرق الموسيقى العسكرية السلام الوطني للبلدين.



واستعرض الزعيمان حرس الشرف والتقطا الصور التذكارية، قبل بدء جلسة المباحثات الثنائية.

ووفق بيان سابق للرئاسة المصرية، فإن السيسي وسعيد يبحثان في قمة اليوم، عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المتبادل.

وكذلك يبحث الرئيسان المصري والتونسي خلال القمة، سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك في كافة المجالات، خاصة على المستوى الأمني والاقتصادي والاستثماري، وفق البيان ذاته.

وكان الرئيس التونسي وصل، أمس الجمعة، إلى مطار القاهرة الدولي، في زيارة رسمية لمصر تستغرق 3 أيام.

واستقبل السيسي الرئيس التونسي في مطار القاهرة.