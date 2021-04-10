"الموت على طريقته".. آخر أمنية للأمير فيليب

تماما كما تمنى، لفظ دوق إدنبره، الأمير فيليب، أنفاسه الأخيرة عن عمر 99 عاما، بقلعة وندسور، إذ كانت أمنيته "الموت دون ضجة".
وقال مصدر ملكي لصحيفة "ديلي ميرور" البريطانية إن "آخر أمنية للأمير فيليب كانت أن "يموت بسلام في المنزل على فراشه"، مشيرًا إلى أنه "لم يرد أي ضجة".
وتابع المصدر: "علمنا أنه عندما أعيد للمنزل كان من أجل أن يموت بشروطه الخاصة، ليس على سرير المستشفى، لكن في فراشه".
وأضاف "لم يرد فيليب أي ضجة.. أراد فعل الأمور على طريقته حتى النهاية".
وكان من بين رغبات الدوق أيضا ألا تجري جنازة رسمية له، بالرغم من أحقيته في ذلك لأنه كان زوج الملكة.
وبدلًا من ذلك، من المقرر أن يحصل الأمير الراحل على جنازة عسكرية مع قداس خاص بكنيسة سانت جورج في وندسور.
وكان فيليب قد عاد إلى قلعة وندسور في 16 مارس/آذار؛ ليجتمع مع الملكة بعدما أمضى حوالي شهر بالمستشفى.
وخلال وجوده في المستشفى، كان فيليب يتلقى العلاج جراء إصابته بعدوى، ثم خضع لجراحة بالقلب بسبب حالة مرضية سابقة.
وكان قصر بكنجهام أعلن وفاة الأمير فيليب، دوق إدنبره، عن 99 عاما، في الساعات الأولى من صباح الجمعة.
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