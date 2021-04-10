الرئيس التونسي يزور مواقع تاريخية بالقاهرة

زار الرئيس التونسي، قيس سعيد، بعض المواقع التاريخية في القاهرة، قبل القمة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية.

ووفق الرئاسة التونسية، فإن سعيد زار برفقة وزير السياحة والآثار المصري خالد العناني، المتحف القومي للحضارة الذي تم افتتاحه مؤخرا، وكذلك مسجد عمرو بن العاص الذي حرص على أداء الصلاة فيه، وقلعة صلاح الدين الأيوبي.

وعرضت الرئاسة التونسية عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، مقطع فيديو يرصد زيارة قيس سعيد لبعض المواقع التاريخية في القاهرة.









وفي وقت سابق اليوم، استقبل السيسي، نظيره التونسي، قيس سعيد، السبت، بالقصر الرئاسي في مستهل مباحثات ثنائية.

وجرت مراسم الاستقبال في قصر الاتحادية الرئاسي شرق القاهرة، حيث عزفت فرق الموسيقى العسكرية السلام الوطني للبلدين.

ووفق بيان سابق للرئاسة المصرية، فإن السيسي وسعيد يبحثان في قمة اليوم، عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المتبادل.

وكذلك يبحث الرئيسان المصري والتونسي خلال القمة، سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك في كافة المجالات، خاصة على المستوى الأمني والاقتصادي والاستثماري، وفق البيان ذاته.

وكان الرئيس التونسي وصل، أمس الجمعة، إلى مطار القاهرة الدولي، في زيارة رسمية لمصر تستغرق 3 أيام.