تسير طيران الإمارات رحلة خاصة على متن الناقلة "إيرباص إيه 380" تحمل طاقماً وركاباً من متلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد. ووفقا لحساب المكتب الإعلامي لحكومة دبي على "تويتر": "انطلقت الرحلة من مطار دبي الدولي وجابت أجواء دولة الإمارات.. احتفالا بالتقدم الكبير الذي يحققه برنامج التطعيم ضد كوفيد-19 على مستوى الإمارات". وأمس الجمعة، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية عن تقديم 33,972 جرعة من لقاح "كوفيد-19" خلال 24 ساعة. ويبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى الجمعة، 8,923,543 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 90.22 جرعة لكل 100 شخص. يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح "كوفيد-19" وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس "كوفيد-19".



عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رحلة فريدة لطيران الإمارات.. الركاب والطاقم من متلقي لقاح كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع العين وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.