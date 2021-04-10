العراق يدك أوكار "داعش".. مقتل إرهابيين بغارة جوية

عملية جديدة لسلاح الجو العراقي تدك أوكار "داعش" وتحصد رؤوس عناصر من التنظيم الإرهابي في ديالى شرقي البلاد.

خلية الإعلام الأمني أعلنت، السبت، مقتل عناصر من التنظيم وتدمير وكر له، في غارة جوية نفذها الطيران العراقي ضمن سلسلة جبال حمرين بالمحافظة.



وذكر بيان للخلية، تلقت "دوت الخليج الإخبارية"، نسخة منه: "بتوجيه من قيادة العمليات المشتركة، ووفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، نفذ طيران القوة الجوية من خلال طائرات (إف- 16) العراقية، ضربة جوية غرب سلسلة جبال حمرين ضمن قاطع عمليات ديالى".

وأشار البيان إلى أن "العملية أسفرت عن تدمير وكر للإرهابيين ومقتل عدد منهم (دون تحديد) داخل هذا الوكر"، لافتا إلى أن "الأبطال في طيران القوة الجوية شاهدوا عناصر من عصابات داعش الإرهابية وهم يحاولون التخفي داخل الوكر قبل الضربة".

وفي وقت سابق السبت، أفاد مصدر أمني عراقي بإصابة عنصر أمني في تفجير مزدوج استهدف جنوب سامراء بمحافظ صلاح الدين.

وقال المصدر إن "منتسباً في فوج شرطة الطوارئ بمحافظة صلاح الدين أصيب إثر تفجير مزدوج بعبوتين ناسفتين استهدف تجمعا للعناصر الأمنية في ناحية المعتصم جنوب شرقي سامراء".

وأوضح أن "المصاب نقل على الفور إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج".



ومنذ أكثر من عام، تطارد القوات الأمنية بقايا داعش في العراق على خلفية عودة الخلايا الإرهابية لشن الهجمات مجدداً، بعد سنوات من خسارة التنظيم لجميع المدن التي احتلها بعد يونيو/حزيران 2014، بدك آخر معاقله في الموصل.