التحالف يدمر "مفخخة" حوثية بأجواء اليمن

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، السبت، اعتراض وتدمير طائرة مفخخة بدون طيار بالأجواء اليمنية أطلقتها مليشيا الحوثي تجاه المملكة.
وقال التحالف العربي، في بيان، أوردته وكالة الأنباء السعودية، السبت، إن محاولات مليشيا الحوثي العدائية ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بالسعودية.
وأكد البيان، أن التحالف العربي بقيادة السعودية "يتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني".
وأمس الجمعة، أعلن التحالف العربي اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي باتجاه خميس مشيط السعودية، وصاروخ باليستي باتجاه جازان.
وقال التحالف، إن "الأعمال العدائية لمليشيا الحوثي تعد جرائم حرب".
وتواصل مليشيا الحوثي الانقلابية استهداف السعودية بطائرات دون طيار مفخخة ضاربة بعرض الحائط مبادرة السلام التي طرحتها الرياض لحل الأزمة اليمنية.
ودأبت مليشيا الحوثي على استهداف المدنيين في السعودية بالصواريخ أو الطائرات المفخخة التي تتمكن قوات التحالف من اعتراضها وتدميرها.
ولاقت هجمات الحوثي على المناطق المدنية إدانات عربية ودولية، مؤكدين أن استمرارها يقوض حل الأزمة اليمنية.
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