50 قتيلا وتدمير 12 آلية.. نزيف حوثي بـ3 محافظات

وجهت قوات الجيش اليمني، السبت، ضربات ميدانية جديدة لمليشيات الحوثي حيث كبدتها نحو 50 قتيلا بمعارك طاحنة في محافظات مأرب وتعز وحجة.

ويخوض الجيش اليمني ورجال القبائل تحت غطاء جوي مستمر من مقاتلات التحالف العربي مواجهات شرسة مع مليشيا الحوثي والتي تسعى لإحراز تقدم ميداني عبر سلسلة هجمات برية عسكرية شرقا وغربا وجنوب البلاد.



وقال الجيش اليمني، في بيان وصل "دوت الخليج الإخبارية" نسخة منه، إن قواته في المنطقة العسكرية الخامسة تصدت لهجوم واسع النطاق لمليشيا الحوثي الإرهابية استهدف عدة محاور عسكرية في مديريات "عبس" و"حرض" وغربي "مستبأ" شمالي محافظة حجة.

وأسفرت المعارك عن تكبد العناصر المهاجمة التابعة للحوثي عشرات القتلى والجرحى وعديد آليات عسكرية، وفقا لذات البيان.



وساندت مقاتلات التحالف قوات الجيش اليمني بسلسلة ضربات جوية دكت خلالها تجمعات ودوريات قتالية ومدافع ثقيلة للمليشيات الحوثية في بلدة "بني حسن" في مديرية عبس وآخرى في مديرية حرض الحدودية مع السعودية.



في سياق متصل، قتل أكثر من 50 حوثياً في معارك طاحنة للجيش اليمني في جبهتي "المشجح" و"الكسارة" في الجهة الغربية من محافظة مأرب النفطية.



وذكر بيان للجيش اليمني أن قواته ورجال القبائل تصدوا لأوسع هجوم بري للحوثيين قبل أن تتدخل مقاتلات التحالف وتفاقم خسائر المليشيات البشرية والمادية.



ووفقا للبيان فأسفرت المعارك عن مقتل 50 عنصرا بصفوف المليشيات وتدمير أكثر من 12 آلية ودورية للانقلابيين.

من جانبه، أوضح الجيش اليمني أن معارك عنيفة ضد مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران اندلعت في جبهة "مقبنة" غربي محافظة تعز وسط خسائر مادية وبشرية في صفوف الإرهابيين.



ومنذ مطلع الشهر الجاري، خسرت مليشيا الحوثي أكثر من 166 عنصرا بينهم 113 قياديا وذلك في وفقا لحصيلة عسكرية تتبعت الخسائر التي يعترف بها الانقلابيون على وسائل إعلامهم.



وتحولت جبهات القتال خصوصا في مأرب إلى ثقب أسود لاستنزاف الانقلابيين، حيث تكبدت المليشيات الحوثية آلاف القتلى والجرحى بضربات الجيش اليمني ورجال القبائل وغارات التحالف بقيادة السعودية.

