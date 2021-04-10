بحضور 30 شخصا.. جنازة الأمير فيليب السبت المقبل

أعلن قصر باكنجهام، أن جنازة الأمير فيليب ستقام السبت المقبل في كنيسة سانت جورج في ويندسور.
وسيتم نقل المناسبة الخاصة مباشرة، وسيحضرها الأمير هاري المقيم حاليا في كاليفورنيا، ولكن من دون زوجته الحامل ميجان ماركل، وسيتم التزام الصمت لمدة دقيقة في جميع أنحاء البلاد في بداية المراسم.
وكان لا بد من إعادة رسم الخطط الموضوعة منذ فترة طويلة لجنازته وتقليصها بسبب قيود كوفيد-19، لكن قصر بكنجهام قال إنها لا تزال تتفق إلى حد كبير مع رغبات فيليب.
وتوفي الأمير فيليب، المعروف باسم دوق إدنبرة والذي ظل بجانب زوجته طوال فترة حكمها التي استمرت 69 عاما، الجمعة في قصر وندسور عن 99 عاما.
وستُقام جنازة ملكية احتفالية، وليس جنازة رسمية، بدون مواكب عامة، وستقام بالكامل داخل فناء قصر وندسور وستقتصر على 30 شخصا.
وقال متحدث باسم القصر إن هذه "المناسبة ستحتفي وتعترف بحياة الدوق وخدمته التي تزيد عن 70 عاما للملكة والمملكة المتحدة ودول الكومنولث ".
وستقام الجنازة في كنيسة سانت جورج بالقلعة وستسبقها دقيقة صمت في جميع أنحاء البلاد.
ولم يكشف النقاب عن التفاصيل الدقيقة بشأن من سيحضر، لكن من بين الذين سيحضرون الأمير هاري، وقال القصر إن زوجته ميجان، الحامل بطفلها الثاني، لن تحضر بناء على نصيحة الطبيب.
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