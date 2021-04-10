"المرور البريء" لم يعف واشنطن من اعتراض الهند

اعترضت الهند على قيام مدمرة أمريكية بدورية في مياهها دون الحصول على موافقة مسبقة، لكن واشنطن اعتبرت اجتياز سفينتها "مرورا بريئا".

وأعلنت البحرية الأمريكية في وقت سابق هذا الأسبوع إن المدمّرة "يو اس اس بول جونز" لديها "حقوق وحريات ملاحية" في جوار جزر لاكشادويب داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة للهند.



وأبحرت السفينة دون موافقة مسبقة في تحدٍ "للمطالب المبالغ بها" للهند بالسيادة على المنطقة، ما دفع بنيودلهي إلى التصريح الجمعة بأنها نقلت مخاوفها عبر القنوات الدبلوماسية.

واستندت وزارة الخارجية الهندية على اتفاقية أممية لقانون البحار، قائلة إنها لا تسمح لدول أخرى "بإجراء تدريبات أو مناورات عسكرية دون موافقة" الدولة المعنية.

لكن المتحدث باسم البنتاجون جون كيربي دافع عن دخول المدمرة الأمريكية المياه الهندية، قائلا إن حقوقها الملاحية مثبتة من خلال المرور البريء".

و"المرور البريء" للسفن بحسب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار هو الملاحة في البحر الإقليمي لغرض اجتياز هذا البحر من دون دخول المياه الداخلية لبلد ما أو التوقف في مرسى أو ميناء يقع خارج المياه الداخلية.

وأضاف كيربي في إحاطة عبر الفيديو "نواصل احتفاظنا بحق الطيران والأبحار والعمل وأيضا بالمسؤولية وفقا للقانون الدولي".

ويأتي الخلاف في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات بين واشنطن ونيودلهي انتعاشا بعد إحياء الرئيس الأمريكي جو بايدن للتحالف "الرباعي" (كواد) الذي يضم أيضا اليابان وأستراليا.

ويُنظر إلى التحالف على أنه موجه ضد الصين التي تستعرض نفوذها التجارة والأمني في المحيطين الهندي والهادي.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أجرت قوات دول "كواد" مناورات بحرية استراتيجية في خليج البنغال تضمنت تدريبات على الدفاع ضد الغواصات والطائرات.