النمسا توقف شخصا على صلة بهجوم فيينا

أوقف رجل على علاقة بهجوم 2 نوفمبر الماضي في فيينا الذي قتل خلاله أربعة أشخاص ونفّذه مناصر لتنظيم داعش الإرهابي وسط العاصمة النمساوية.

ويرجّح المحققون أن المشتبه به المعتقل "تعاون" مع منفذ الهجوم "كويتيم فيزولاي" الذي قتلته الشرطة بعيد وقوع الحادثة، أو كان على علم بعمليات الإعداد، بحسب متحدثة باسم النيابة العامة.



وذكرت وسائل إعلام محلية أن الموقوف مواطن نمساوي من أصل مصري يبلغ من العمر 21 عاما، اعتقل الجمعة في منزل والديه في ضواحي فيينا.

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وقالت النيابة النمساوية ، إن أكثر من عشرة مشتبه بهم آخرين اعتقلوا بعد الهجوم ما زالوا رهن الاحتجاز لكن لم توجه إليهم تهم بعد.

وكان كويتيم فيزولاي حاول في يوليو/ تموز الحصول على ذخائر من سلوفاكيا، وقد أعلمت استخبارات هذا البلد المجاور نظيرتها النمساوية التي لم تتخذ إجراءات ملموسة في حقّه.

والمهاجم النمساوي يبلغ 20 عاما، ويتحدر والداه من مقدونيا الشمالية، وقد حُكم بالسجن في أبريل/ نيسان 2019 لمحاولته الانضمام إلى إرهابيين في سوريا، وأطلق سراحه قبل انتهاء عقوبته مطلع ديسمبر/ كانون الأول 2019.