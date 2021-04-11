هاجم إرهابيون مرتبطون بتنظيم داعش، السبت، منشآت إنسانية في مدينة داماساك في شمال شرق نيجيريا، بحسب مصادر بقطاع العمل الإنساني.
والهجوم، هو الثاني في غضون شهرين ضد واحدة من 9 قواعد إنسانية تابعة للأمم المتحدة في البلاد.
وقال أحد العاملين في المجال الإنساني طالبا عدم كشف هويته إن "الإرهابيين من تنظيم داعش بغرب إفريقيا ما زالوا في داماساك، يسيرون في الشوارع ويطلقون أعيرة نارية ويضرمون النار في منشآت إنسانية".
وقالت إحدى زميلاته إن "إضرام النار على نحو متعمد في مبنى منظمة غير حكومية امتد إلى قاعدة الأمم المتحدة التي دمرت، كما دمرت مباني 3 منظمات غير حكومية أخرى.
وأكد مصدر عسكري حصول الهجوم على داماسك لكنه أكد أن الإرهابيين لم يستولوا على المدينة بل جرى صدهم.
ويشهد شمال شرق نيجيريا صراعا دمويا منذ 2009 وهجمات تشنها جماعة بوكو حرام الإرهابية.
وانشق عام 2016 جناح من بوكو حرام وبات ينشط تحت اسم "داعش غرب إفريقيا"، ويشنّ هجمات على قوات عسكرية كما يقتل ويخطف مدنيين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هجوم داعشي على منشآت إنسانية أممية شرقي نيجيريا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع العين وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.