"حديد الإمارات" تعلن ميلاد "حفيت".. أكبر سفينة صب تجارية

أعلنت شركة "حديد الإمارات"، المصنع المتكامل للحديد والصلب في الشرق الأوسط عن بدء عمليات إعادة الشحن في منشآتها

وذلك في إطار الشراكة الجديدة مع مجموعة "سفين"، ذراع الخدمات البحرية التابع لموانئ أبوظبي، وذلك بموجب اتفاقية بين الطرفين مدتها 10 سنوات تعتبر الإضافة الأحدث إلى مشاريع المجموعة في مجال إعادة الشحن.



وتعد الاتفاقية التي تم توقيعها في عام 2019، بين الشركتين التابعتين لـ"القابضة" (ADQ)، التي تعد واحدة من أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة، الأكبر في مجال خدمات إعادة الشحن من حيث الحجم ضمن منطقة الخليج العربي.

وسيتم تنفيذ بنودها باستخدام سفينة صب من فئة "بوست باناماكس" تم الاستحواذ عليها في أبريل 2020 وتحمل اسم "حفيت" وتعد أكبر سفينة صب تجارية حجماً مسجلة تحت علم دولة الإمارات العربية المتحدة.

وخضعت السفينة لتعديلات شملت تزويدها بأربع رافعات جديدة ومتطورة، وخطافات مخصصة، ونظام تفريغ آلي بالكامل، ومحركات توجيه جانبية بهدف تعزيز قدرات التحكم، بالإضافة إلى مولدات طاقة إضافية.

خدمات إعادة الشحن

وبموجب الاتفاقية، ستقوم مجموعة سفين بتقديم خدمات إعادة الشحن لثلاث شحنات من خام الحديد الخاصة بشركة "حديد الإمارات" شهرياً عبر توظيف ثلاث عبارات ذاتية الدفع تم تعديلها لتلبية الاحتياجات الخاصة بعمليات إعادة الشحن، وجرى تزوديها بقدرات تفريغ ذاتية وتخصيصها حتى تتمكن من نقل الشحنات بسهولة.

بالإضافة إلى ذلك، ستقوم سفين باستخدام مجموعة واسعة ومتنوعة من الأصول البحرية مثل قوارب القطر والزوارق السريعة. كما ستتولى مسؤولية شراء واستئجار سفن الشحن وصيانتها إلى جانب توفير المعدات الخاصة بعمليات الشحن والتفريغ لصالح شركة حديد الإمارات.

وستعمل السفن الأربعة معاً لتفريغ وإعادة شحن البضائع المحملة على متن "السفينة الأم" الواصلة، والتي ستتنوع بأحجامها وصولاً إلى فئة "نيوكاسل ماكس"، لتقوم بعد ذلك بنقل المواد الأولية من مواقع رسو السفن إلى الرصيف الخاص بشركة "حديد الإمارات" في ميناء مصفح.

وقال المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لشركة "حديد الإمارات": "تجسد هذه الشراكة مع مجموعة سفين التابعة لموانئ أبوظبي، حرص "حديد الإمارات" على بناء تحالفات استراتيجية محلية انطلاقاً من التزامنا الراسخ بدعم التعاون بين المؤسسات الوطنية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويسهم هذا التعاون في الاستفادة من القدرات المتكاملة لأسطول إعادة الشحن التابع لمجموعة "سفين"، حيث يضمن إطلاق سفينة "حفيت" لنا توفير أفضل الخدمات اللوجستية وخدمات النقل التي ستساعدنا في إيصال أكثر من خمسة ملايين طن من المواد الأولية (أي ما يغطي مساحة 75 ملعب كرة قدم) سنوياً بكفاءة عالية، الأمر الذي يتيح لنا تقديم أفضل المنتجات إلى متعاملينا".

أضاف الرميثي قائلاً: "نحن متفائلون جداً بالتطورات المستقبلية وخطط التوسع التي تعمل "حديد الإمارات" على تنفيذها والتي تسهم في دعم اقتصاد إمارة أبوظبي، ونتطلع إلى أن يشكل هذا الإنجاز الذي نشهده اليوم الخطوة الأولى على طريق المزيد من التعاون الوثيق بين "حديد الإمارات" وموانئ أبوظبي في المستقبل القريب".

أول مشروع لمجموعة "سفين"

من جهته، قال محمد جمعة الشامسي، الرئيس التنفيذي لموانئ أبوظبي: "إن إطلاق عمليات إعادة الشحن ودعم الأنشطة اللوجستية لشركة "حديد الإمارات" يأتي في إطار أول مشروع لمجموعة "سفين" في هذا القطاع المتخصص، ويؤكد نجاحنا في توفير هذا النوع من الدعم في إطار الخدمات المتكاملة التي توفرها موانئ أبوظبي لمتعامليها.

كما أن المواءمة بين خبراتنا الطويلة كمزود للخدمات البحرية والقدرات المتنامية والحديثة لأسطولنا المعدّل والمخصص لخدمات إعادة الشحن وعلى رأسه سفينة "حفيت"، تتيح لنا تقديم عروض قيّمة تسهم في تعزيز الأنشطة البحرية واللوجستية للمتعاملين، وتفتح الباب أمام الشركات لبلوغ آفاق أوسع في أعمالها".