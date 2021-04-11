مسلح يطلق النار في فندق بهاواي الأمريكية ويتحصن بداخله

أطلق مسلح النار عبر باب غرفة أحد النزلاء في فندق بولاية هاواي الأمريكية، وتحصن بداخل الغرفة، بحسب موقع هاواي نيوز ناو.

وتطوق الشرطة الأمريكية فندقا في هونولولو بولاية هاواي بعد أن أطلق المسلح النار، لكن لم ترد أنباء عن أي إصابات.

وأضاف الموقع الإخباري في وقت متأخر أمس السبت، أن النزلاء والموظفين في منتجع وفندق كاهالا يحتمون في أماكنهم، وتم إجلاء النزلاء من الغرف القريبة من الحادث.





ونقل الموقع عن بريان لينش الضابط بشرطة الولاية قوله: "لم تقع إصابات، ننتظر استسلام المشتبه به".

وأظهرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي ضيوفا في قاعة الرقص بالفندق والشرطة تنتشر في مكان الحادث، وقال شاهد لرويترز إن ما يتراوح بين 75 و80 شخصا كانوا في قاعة الرقص.

وأشار الموقع الإخباري المحلي، نقلا عن مصادر، إلى أن المشتبه به من أفراد البحرية الأمريكية.