جانتس: أمريكا شريك استراتيجي لإسرائيل في مواجهة خطر إيران

جدد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس، اليوم الأحد، التأكيد على أهمية العلاقة مع الولايات المتحدة، في إرساء الاستقرار بالشرق الأوسط ومواجهة الخطر الإيراني.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره الأمريكي لويد أوستن، الذي وصل إلى إسرائيل في وقت سابق اليوم، ضمن جولة خارجية تشمل محطات أخرى.

وقال جانتس: "لقد شددت على الوزير أوستن أن إسرائيل ترى في الولايات شريكا أساسيا خاصة في وجه إيران"، مضيفا في هذا الصدد: "طهران تشكل تهديدا استراتيجيا للاستقرار الدولي والشرق الأوسط وإسرائيل".

وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي أن بلاده "ستعمل عن كثب مع الولايات المتحدة لضمان عدم حدوث سباق تسلح خطير في المنطقة في حالة إبرام اتفاق جديد مع إيران".

وزيارة أوستن، هي الأولى لمسؤول أمريكي رفيع المستوى، إلى إسرائيل، منذ مجيء الإدارة الجديدة بقيادة جو بايدن، للبحث في عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي الإيراني الذي تعارضه تل أبيب.

وقبل أيام، انطلقت في فيينا محادثات ممثلي الأطراف المشاركة في الاتفاق النووي، لحث الولايات المتحدة على العودة إليه، بعد انسحاب إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، منه عام 2018.