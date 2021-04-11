تفاصيل استقالة الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية الكويتية

أعلنت الخطوط الجوية الكويتية أن مجلس إدارتها قبل استقالة عادل الصانع من منصب الرئيس التنفيذي للشركة.

وكلف مساعده لشؤون العمليات عيسى الحداد بمهامه بالوكالة بالإضافة إلى عمله، وذلك اعتبارا من اليوم الأحد.



قالت الشركة، في بيان، إن مجلس الإدارة قدم "الشكر والامتنان للصانع على جهوده الطيبة في خدمة الناقل الوطني خلال فترة توليه منصب الرئيس التنفيذي متمنيا له دوام التوفيق والنجاح في المستقبل".

لم يذكر البيان سببا لاستقالة الصانع، الذي تولى مهام الرئيس التنفيذي بالوكالة في سبتمبر/أيلول الماضي خلفا للرئيس التنفيذي الأسبق كامل العوضي.

تدابير كورونا

كان مجلس الوزراء الكويتي، أعلن تمديد منع دخول الأجانب إلى البلاد حتى إشعار آخر، في إطار الإجراءات الاحترازية المتعلقة بـ"كورونا".

وهي المرة الثالثة التي تمدد فيها الكويت منع دخول غير الكويتيين أراضيها، ففي شهر فبراير/شباط الماضي قررت الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت تمديد منع دخول الأجانب حتى إشعار آخر بناء على تعليمات السلطات الصحية.

وفي شهر مارس/آذار الماضي، قرر مجلس الوزراء الكويتي، تمديد عدم دخول البلاد لغير الكويتيين وحتى إشعار آخر.

وقال المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء الكويتي، طارق المزرم في بيان صحفي إنه تم إغلاق المنافذ الحدودية البرية والبحرية، ويسمح بالخروج من تلك المنافذ للمواطنين أصحاب الماشية المتواجدة عبر المنافذ ومرافقيهم من العمالة المنزلية على أن يتم تقديم ما يثبت ملكيتهم للماشية، وأوضح أنه يسمح للمقيمين في البلاد المغادرة فقط .

وقال المزرم إن المجلس قرر الاستمرار في تطبيق حظر التجول الجزئي في البلاد على أن يبدأ مساء الخميس المقبل الثامن من أبريل/نيسان وذلك حتى صباح الخميس 22 أبريل/نيسان من الساعة السابعة مساء وحتى الساعة الخامسة من صباح اليوم التالي.

عدم دخول الأجانب للبلاد

وأوضح أنه سيتم السماح أثناء فترة الحظر الجزئي خلال شهر رمضان المبارك بتوفير خدمة توصيل المطاعم والمقاهي ومراكز تسويق الغذاء من 7 مساء حتى الثالثة فجرا، فضلا عن السماح بالمشي من الساعة 7 مساء إلى 10 مساء داخل المناطق السكنية فقط دون استخدام السيارات أو غيرها مع ضرورة الالتزام بالضوابط والإجراءات الصحية الاحترازية.

وأضاف أنه سيتم السماح للتسوق بنظام حجز المواعيد لدخول الجمعيات التعاونية والأسواق من 7 مساء حتى الساعة 12 من منتصف الليل.

وكانت الكويت أقرت الحظر الجزئي في السابع من آذار/ مارس الماضي لمدة شهر للحد من الارتفاع في حالات كورونا .