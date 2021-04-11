الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير بندر بن فيصل بن سعود

أعلن الديوان الملكي السعودي، الأحد، وفاة الأمير بندر بن فيصل بن سعود بن عبدالرحمن آل سعود.

وقال بيان من الديوان الملكي إنه سيصلى على الأمير بندر بن فيصل بن سعود غدا الإثنين.

ودعا الديوان الملكي في بيانه، المولى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، ويسكنه فسيح جناته.

