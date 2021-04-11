بعد نجاح جناح الاستدامة "تيرا".. إكسبو دبي يتأهب لاستقبال العالم

برهن إكسبو 2020 دبي على استعداده التام لفتح أبوابه للعالم في وقت لاحق من العام الجاري 2021.

يأتي ذلك بعد نجاحه في الترحيب بأكثر من 100 ألف زائر بأمان للاطلاع على تيرّا – جناح الاستدامة.



ومنح العرض الأول لأجنحة إكسبو 2020 دبي في الفترة من 22 يناير/كانون الثاني الماضي حتى 10 أبريل/نيسان الجاري، الفرصة للمجتمع الإماراتي ليعاين واحدة من تجارب الزائر المميزة في إكسبو 2020، مقدما لمحة عما سيحدث حين يرحب أول إكسبو دولي يقام في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا بالزوار من مختلف أنحاء العالم في الفترة من الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2021 حتى 31 مارس/آذار 2022.

وقالت مرجان فريدوني، الرئيس التنفيذي لتجربة الزائر في إكسبو 2020 دبي: "بينما نواصل سعينا لتجاوز فترة التغيير غير المسبوق الحالية، يسعدنا أننا قدمنا لمجتمع الإمارات الفرصة لمعاينة جناح الاستدامة، مؤكدين التزامنا الراسخ بجمع العالم في مكان واحد وإيجاد الحلول لأكثر تحدياتنا إلحاحا".

وأضافت: "بدعم من شركائنا العالميين، أظهرنا استعدادنا للترحيب بالعالم بأمان، واستضافة حدث دولي لا يكتفي بالتشويق والإلهام فحسب، بل يمثل أيضا فرصة فريدة لالتقاء البشرية بروح من التفاؤل والأمل والسعي نحو هدف مشترك".

تجربة الزائر

ووفقا لوكالة أنباء الإمارات، تكشف تجربة الزائر المشحونة بالعاطفة في تيرّا عن الآثار الضارة الخفية لاختياراتنا الشخصية، وتسعى إلى تمكين زوار الجناح كافة من المساهمة في التغيير، والتفكير في تأثير سلوكياتهم على البيئة، وكسر دائرة الإسراف في الاستهلاك.

وأثناء فترة العرض الأول لتيرّا، اتُّبعت سلسلة من أفضل ممارسات الصحة والسلامة في شتى أنحاء موقع إكسبو، بدءا من التباعد الاجتماعي وضوابط السعة وصولا إلى الفحص السريع للموظفين والبائعين في الموقع، بما يتماشى مع توجيهات أبرز الجهات الطبية العالمية والمشورة العلمية، لضمان سلامة جميع الأطراف المشاركة في التجربة.

استطلاع

وحسب استطلاع بشأن الزيارات التي استقبلها العرض الأول لأجنحة إكسبو 2020، فقد قيّم الزوار تدابير الصحة والسلامة في الموقع بأكثر من ثمانية على مقياس من واحد إلى تسعة، الأمر الذي أكد استعداد إكسبو لأن يستضيف العالم بأمان عندما يفتح أبوابه في أول أكتوبر المقبل.

وأبدى الزوار إعجابهم أيضا بخدمة حافلات إكسبو ونظافتها، وهي حافلات عامة مخصصة للحدث الدولي ومجانية، تنقل الزوار بين دبي مول وإكسبو 2020 كل 30 دقيقة..

علاوة على ذلك، صرّح أكثر من 90% ممن شملهم الاستطلاع بأنهم استمدوا الإلهام لتغيير سلوكهم بطرق مختلفة، بدءا من ترشيد استهلاك المياه وصولا إلى بذل جهد واعٍ لاستخدام كميات أقل من البلاستيك.

وعلى مدار الأشهر الثلاثة لتجربة العرض الأول، وبدعم من شركاء إكسبو الرسميين والمشاركين الدوليين، ارتقى إكسبو بمجموعة من الأنظمة والأساليب المخصصة لوقت الحدث، بغية تعزيز تجربة الزائر وحمايتها.

تجربة ذكية

وقال جيراردو كانتا، المدير التنفيذي الأول لأكسنتشر في منطقة الشرق الأوسط: "اضطلعت أكسنتشر، بصفتها شريك إكسبو 2020 للخدمات الرقمية وفي إطار مسؤوليتها عن تكامل الأنظمة فيه، بدور أساسي في تقديم معاينة آمنة وناجحة لجناح تيرّا.. وجنبا إلى جنب مع اتصالات ديجيتال، طبّقت أكسنتشر أفضل الأنظمة ودمجت العديد من تقنيات إكسبو 2020 لتوفير تجربة ذكية ومتكاملة وسلسة للزوار، ومن ذلك إدارة الخدمات الرقمية لضم المتطوعين والمقاولين والموظفين واعتمادهم، وتوفير رؤية شاملة بنطاق 360 درجة لفِرَق إكسبو على الأرض عبر منصات التشغيل الذكية".

وقال شكري عيد، المدير التنفيذي لـ Cisco في منطقة الخليج: "أثناء هذه المعاينة الخاصة، شهدنا اهتماما كبيرا من الجمهور بما يقدمه إكسبو 2020، وبمسؤوليتنا المشتركة عن رعاية كوكب الأرض. لقد تبيّن أن إعداد البنية التحتية التقنية المناسبة لوقت الافتتاح أمر بالغ الأهمية، فهو يسمح بتقديم تجارب تفاعلية وتعليمية للزوار".

احتفال فريد

وقال الدكتور أحمد بن علي، النائب الأول للرئيس للاتصال المؤسسي في مجموعة اتصالات: "لقد قدّمنا ​​أحدث الاتصالات والخدمات الرقمية، في ضوء توافر إمكانية الاتصال بشبكات الواي-فاي والجيل الخامس للاتصالات، بما يوفر تجربة زائر مميزة، تدعمها الشبكة الأسرع على وجه الأرض.. ونتطلع إلى موعد افتتاح واحدة من أكثر نُسخ إكسبو الدولي شمولا وتقدما رقميا على الإطلاق، من شأنها أن تجمع الزوار من مختلف بقاع الأرض ليشهدوا صنع التاريخ عبر هذا الاحتفال الفريد".

وقال خالد الجبالي، رئيس قسم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى ماستركارد: "بصفتنا شريك إكسبو 2020 الرسمي لتقنية المدفوعات، فإننا نواصل تعاوننا معه لتهيئة الظروف من أجل الربط بين ملايين الأشخاص وإلهامهم، ليعاد تصور المستقبل عبر التعاون، والحلول المتمحورة حول الإنسان، والشمول".

وقال سيرجيو ماكوتّا، النائب الأول للرئيس لمنطقة جنوب الشرق الأوسط لدى شركة إس إيه بي: "نحن فخورون بالشراكة مع إكسبو 2020 لتقديم تجربة تيرّا، حيث أتيح لتجار التجزئة وبائعي الأطعمة والمشروبات دمج نقاط بيعهم بتقنيتَي "كاستمر تشيك أوت" و"S/4HANA" من إس إيه بي، وأتيحت لي الفرصة لأن أرى كيف تمكن المنظمون والبائعون من دمج مبيعاتهم وبياناتهم المالية بسلاسة لاتخاذ القرارات بصورة لحظية، بما يضمن مدفوعات سريعة وآمنة للزوار وفهم أفضل للبائعين بشأن عملائهم ومنتجاتهم".

بيئة أكثر ذكاء

من جانبه قال هيلموت فون ستروف، الرئيس التنفيذي لسيمنس في الإمارات والشرق الأوسط: "إكسبو 2020 مثال بارز على ما يمكن تحقيقه بعقد الشراكات ، عبر الاستفادة من التقنيات ذات الأغراض المحددة، تمكنّا معا من توفير بيئة حضرية أكثر ذكاء واستدامة ومرونة".

وقال أنوراغ أغراوال، المدير التنفيذي لشركة كانون في الشرق الأوسط وتركيا: "إنه في ظل الأهمية القصوى التي يوليها إكسبو 2020 للأمن الإلكتروني، فقد أسهمت أجهزتنا القوية وشبكاتنا وإجراءاتنا الآمنة إلكترونيا في ضمان شعور جميع المشاركين بالأمن والأمان والثقة بأن معلوماتهم محمية على مدار عملية الطباعة والتصوير".

من جهته قال علي بحلوق، مدير عام شركة إشارة للاتصالات والحلول الأمنية: "بوصفنا روادا في تكامل الأنظمة، فإننا نتشرف بكوننا المزود الرسمي لأمان الأنظمة في إكسبو 2020، الحدث الذي سيكون بلا شك مناسبة استثنائية بالنسبة للعالم بأسره. ونفخر بأن ما وفرناه من بنية تحتية متطورة للاتصالات وأجهزة للمستخدم النهائي - لدعم المتطوعين وموظفي الأمن وفرق الاستجابة للطوارئ في أرجاء إكسبو - ضمنت تجربة آمنة لجميع المعنيين".

ويقام إكسبو 2020 دبي في الفترة من الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2021 حتى 31 مارس/آذار 2022، ويدعو الزوار من مختلف أقطار العالم إلى المساهمة في صنع عالم جديد، أثناء استكشاف ابتكارات من شأنها تغيير واقعنا وإحداث تأثير إيجابي هادف في الناس وكوكبنا معا.