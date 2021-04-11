طلب إيراني يكشف حقيقة احتجاز ناقلة نفط كورية

طالب النائب الأول للرئيس الإيراني إسحق جهان قيري حكومة كوريا الجنوبية بالإفراج عن أرصدة إيرانية بمليارات الدولارات.

الطلب الإيراني والذي وصفة خبراء بـ"المقايضة"، جاء خلال استقبال النائب الأول للرئيس الإيراني، رئيس الوزراء الكوري الجنوبي تشونغ سي-كيون، بعد أيام من إطلاق سراح ناقلة النفط التي احتجزتها طهران.



وقال جهان قيري في مؤتمر صحفي مشترك مع تشونغ "إننا نطالب حكومة كوريا الجنوبية، بالإفراج فورا عن أرصدة النقد الأجنبي الإيرانية، واتخاذ خطوات للتعويض عن مشاكل السنوات الأخيرة".

وتأتي زيارة رئيس الوزراء الكوري الجنوبي بعدما أفرجت إيران الجمعة الماضية عن ناقلة نفط ترفع علم كوريا الجنوبية كانت قد احتجزتها في يناير/ كانون الثاني.



ورغم الاتهامات التي وجهت لطهران نتيجة انتهاك القوانين الدولية، أنكرت إيران ما وصف بـ"المقايضة" في حادث احتجاز ناقلة النفط من أجل الإفراج عن أصول مجمدة في كوريا الجنوبية بموجب العقوبات الأمريكية.

وكانت طهران قد اتّهمت سيول بحجز 7 مليارات دولار من الأرصدة الإيرانية "رهينة"، لكنها نفت مرارا أن يكون احتجاز السفينة على صلة بهذه القضية.



واحتجزت مليشيا الحرس الثوري الإيراني ناقلة النفط "إم تي هانكوك كيمي" وعلى متنها 20 شخصا، بدعوى تسببها بتلوث بيئي، فيما نفت الشركة المشغلة للسفينة مزاعم التلوث.

وهذه ليست المرة الأولى التي تقدم فيها إيران على احتجاز ناقلات نفط، في تهديد صارخ لطرق الملاحة الدولية.