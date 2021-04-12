طريقة عمل الفول المدمس للسحور في رمضان.. 3 وصفات

قدمي على مائدة السحور طبق الفول المدمس الرائع الذي يمكنك تحضيره بنفسك في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة.

على وجبة السحور في رمضان يمكنك تقديم أطباق مميزة غنية بالعناصر الغذائية، ومن ضمنها طبق الفول المميز في رمضان، والذي يحرص على تناوله الكثيرون.

ويمكنك تحضير الفول المدمس في المنزل بطريقة بسيطة ومميزة، وفيما يلي طريقة عمل الفول المدمس.





طريقة عمل الفول المدمس:

المقادير:

نصف كيلو من الفول

نصف كوب من العدس الأصفر

ملعقة كبيرة من الكركم

جزرة مبشورة

بصلة صغيرة الحجم

ثمرة من الطماطم

نصف ليمونة

طريقة التحضير:

عليك بنقع الفول في كمية من الماء لمدة لا تقل 8 ساعات ويتم تصفيته من الماء.

نضع الفول في قدر ونضيف العدس والبصل بعد تقطيعه إلى شرائح، والجزر المبشور، وعصير نصف الليمونة.

يصب الماء المغلي على المكونات، ويرفع على النار المتوسطة الحرارة حتى الغليان ويتم تقليل الحرارة.

يتم إضافة الماء المغلي بعد كل فترة حتى لا تجف، ويترك الفول على النار لمدة 4 ساعات تقريبا أو أكثر حتى تمام النضج.





طريقة عمل الفول بالطماطم:

المقادير:

فول مدمس

ثمرة طماطم مقطعة مكعبات

بصلة صغيرة مقطعة

2 فص ثوم مفروم

فلفل رومي مقطع مكعبات

ملعقة من صلصة الطماطم

زيت

ملح وكمون

طريقة التحضير :

نضع مقلاة كبيرة على النار بها الزيت وحين يسخن نضيف البصل، ويقلب حتى نحصل على اللون الذهبي.

يضاف الثوم المفروم والفلفل الرومي مع التقليب المستمر.

نضيف مكعبات الطماطم مع التقليب، وتتبل المكونات بالملح والكمون.

نضع الفول المدمس إلى المكونات، ويترك على النار الهادئة حتى الغليان لمدة 5 دقائق.

يغرف الفول في طبق التقديم، ويقدم على السحور وبالهناء والشفاء.

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طريقة عمل الفول بالطحينة:

المقادير:

فول مدمس

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

بصلة مفرومة

5 ملاعق من الطحينة

3 ملاعق كبيرة من الزبادي

4 ملاعق كبيرة من عصير الليمون

2 فص ثوم مفروم

ملح وكمون

طريقة التحضير: